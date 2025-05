160 activités et 40 700 plants distribués dans la région 

Depuis plus de 30 ans, l’Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean (AFSL) collabore avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) pour coordonner le Mois de l’arbre et des forêts. Ce mois de mai, sous le thème « Je choisis le bois ! », 160 activités seront organisées dans la plupart des municipalités de la région ainsi qu’à Chibougamau-Chapais, alors que 40 700 plants seront distribués à la population et aux établissements scolaires.

« C’est un plaisir pour nous d’organiser le tout à chaque année depuis 30 ans, il y a toujours beaucoup de gens qui y participent et une belle effervescence autour de ce mois. C’est signe que le printemps est arrivé, que le beau temps s’en vient et que c’est du positif », exprime la responsable des communications et agente et développement pour l’AFSL, Isabelle Tremblay.

Les 160 initiatives à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean permettront à chacun de redécouvrir l’importance des forêts et du bois.

« Il va y avoir entre autres, le 10 mai à Dolbeau-Mistassini, le grand rassemblement de la forêt, qui n’est à ne pas manquer. Il y a également, le 24 mai, la Journée de l’arbre de la députée Andrée Laforest, qui revient encore cette année à Chicoutimi. Sans oublier les naturalistes de l’Association forestière qui vont présenter 73 ateliers destinés aux jeunes dans les écoles », résume Mme Tremblay.

La classique Fête régionale du Mois de l’arbre et des forêts aura quant à elle lieu au Club de golf de Chibougamau, le samedi 24 mai dès 10h00. L’activité sera organisée en partenariat avec le Club Kiwanis. Plusieurs essences d’arbres seront disponibles pour la population.

Le calendrier complet des activités qui se dérouleront dans chacune des municipalités peut être visualisé sur le site web de l’Association forestière régionale.

Un mois qui rassemble

Depuis plus d’un siècle, le Mois de l’arbre et des forêts permet aux amoureux de la nature de manifester leur attachement à cette ressource essentielle, comme en témoigne Mme Tremblay.

« C’est vraiment une recette qui est gagnante. L’initiative a commencé en 1882, avec une journée, puis une semaine, et finalement un mois. »

L’activité phare demeure la plantation d’arbre, qui rejoint une foule de gens à chaque année.

« On sait que ça joue un rôle important dans nos vies, ça contribue à la biodiversité, à filtrer les polluants de l’air, à stocker les carbones, et ça permet aussi d’embellir d’adapter les espaces verts pour les loisirs. On encourage donc les gens à participer en grand nombre et à planter leur petit plant. Le programme Mon arbre à moi est aussi de retour, le ministère remettant des plants aux nouveau-nés encore une fois. »