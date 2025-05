La corvée de nettoyage de Lac-Kénogami, mission accomplie

La 19e édition de la Corvée de nettoyage annuelle de Lac-Kénogami s’est tenue samedi, et a été une réussite. Pour l’édition 2025, près de 80 sacs de poubelles de déchets ont été amassés.

Celle-ci a rassemblé près d’une soixantaine de personnes, chaleureusement accueillies à leur arrivée avec un café ou un jus et un muffin, le nécessaire pour la collecte (gants, pinces et sacs à déchets), en plus d’un présent à leur retour afin de souligner leur contribution. Les participants étaient conviés à nettoyer le tronçon de leur choix parmi la soixantaine de tronçons disponibles. 33 kilomètres de chemins ont été parcourus et nettoyés.

L’activité, qui s’est déroulée sous la présidence d’honneur de Martin Maltais (mécanicien propriétaire de Maltais Loisir Sport) a aussi été rendue possible grâce à l’apport d’une dizaine de commanditaires. Rappelons que depuis ses débuts, en 2007, la corvée a permis de retirer plus de 1 855 sacs de poubelles de déchets qui jonchaient le bord de la route et qui se retrouvaient dans les fossés. Celle de cette année a notamment été coordonnée par M. Jean-François Maltais.