La population de l'Anse-Saint-Jean se mobilise

Pas moins de 50 habitants de l’Anse-Saint-Jean se sont déplacé dimanche au Mont-Édouard pour demander la mise sur pause des projets de vente de la montagne par la municipalité.

Le centre de ski est un endroit important pour la population du secteur. Les résidents estiment que la municipalité ne les implique pas suffisamment dans les décisions portant sur l’avenir du Mont-Édouard. C’est pourquoi une mobilisation s’est tenue ce dimanche, afin que les plus soucieux puissent avoir une meilleure vue d'ensemble du processus.

L'une des organisatrices de la mobilisation, Gabrielle Desrosiers, explique que le conseil municipal avait dit en janvier vouloir tenir les gens informer de chaque étape de la gestion de la montagne, mais que les dernières séances du conseil, ont démontré le contraire. « Ça s’enligne beaucoup plus par une prise de décision par le conseil municipal de manière unilatérale. Ça nous inquiète beaucoup et il y a peu d’informations qui nous sont données », émet-elle.

Elle ajoute que les démarches du conseil municipal se sont mises en branle sans aucune consultation de la population, des parties prenantes, des entreprises locales ou en tenant compte des besoins pour le milieu. « On veut que ce soit à l’avantage de la communauté locale. C’est un actif précieux et c’est un des principaux moteurs de développement économique au Bas-Saguenay. On veut s’assurer que ça se passe au bénéfice de notre région », explique Mme Desrosiers.

Pour plusieurs, la gestion du Mont-Édouard vient avec de longues démarches qui nécessitent du temps. Les gens demandent donc une pause dans le processus afin que ce soit le prochain conseil municipal élu en novembre qui s’en occupe.

Prises de parole

Les gens présents ont pu passer tour à tour au micro pour faire part de leurs désirs quant au futur de leur communauté. Parmi les points relevés s'y trouvaient les enjeux d’habitations, de rétention de population, d’authenticité et « de ne pas être obligé de donner la montagne pour développement, peu importe sa valeur ».

Une séance d’information sera donnée le 17 mai prochain par les élus du conseil municipal, qui répondront aux questions de la population. À noter qu’aucun élu n’était présent aujourd’hui au Mont-Édouard.