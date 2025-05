Deux nouvelles entreprises agroalimentaires voient le jour à Saint-Fulgence

À l’occasion du Festival de la Bernache de Saint-Fulgence, deux nouvelles entreprises agroalimentaires ont été lancées : Verger Bella Croquer et Vignoble des Battures. Portées par des familles enracinées dans la région, elles allient savoir-faire local, innovation et mise en valeur du terroir pour insuffler un nouvel élan à l’agrotourisme.

Le lancement officiel de ces deux entreprises s’inscrit dans le cadre du Festival de la Bernache, un événement phare de la municipalité de Saint-Fulgence qui se tient les 3 et 4 mai. Situées stratégiquement à l’entrée du village, les nouvelles installations misent autant sur la transformation fruitière que sur l’expérience touristique, en valorisant les richesses naturelles de la région.

Verger Bella Croquer est une initiative de Guillaume Tremblay et de sa conjointe Cathy Bouchard, tous deux issus de la Ferme de l’Anse-au-Foin. Sur place, les visiteurs pourront profiter de l’autocueillette de petits fruits, dont fraises, framboises et pommes, et faire une pause gourmande au bar laitier proposant des gelatos et sorbets faits maison. L’espace a été conçu pour accueillir les familles dans un environnement convivial et bucolique.

Le Vignoble des Battures, quant à lui, est porté par la famille Bouchard, déjà reconnue pour la Distillerie du Fjord et son gin Km12, en partenariat avec deux biologistes passionnés, Luc Godin et Héloïse Côté. Après trois ans de patience, les premières vendanges de 2024 ont permis l’élaboration de vins blancs, rosés, rouges et de boissons prêtes à boire, tous issues d’une culture biologique.

Les visiteurs du festival pourront découvrir ces produits en primeur : Verger Bella Croquer ouvrira les portes de son site situé au 206 rue de Saguenay, tandis que le Vignoble des Battures tiendra un kiosque au Centre multifonctionnel Michel-Simard, au 257 rue de Saguenay. Une occasion unique de goûter au fruit d’un travail local empreint de savoir-faire et de respect de l’environnement.