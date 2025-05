Une nouvelle formule pour la prochaine édition

Le Symposium international d’arts du Saguenay (SIAS) revient cet été pour sa 17e édition et déménage sur la rue Racine à Chicoutimi.

Après trois ans d’absence, le Symposium reprend place sur la rue Racine et se déroulera gratuitement à l’extérieur, expliquent le président, Steeve Gagnon, et le vice-président, Louis Tremblay. L’objectif est de permettre à chaque amateur d’arts de profiter de l’événement et de défaire la croyance que « l’art n’est pas accessible à tous ».

Le Symposium présentera 50 artistes de milieux différents et sa diversité saura satisfaire le plus grand nombre de participants. L’événement accueillera sculpteurs, dessinateurs et peintres. On retrouve notamment parmi la liste, des artistes tels que Bruno Morin, Carol Bérubé ou Ann-Laurence Grenier (Annlo).

Annlo, de son côté, est très heureuse de participer à l’événement et de promouvoir l’art dans la région comme on le ferait dans les grandes villes. « Je pense qu’au Saguenay, les gens ont le goût de découvrir et d’aimer l’art. La rue Racine va vraiment être un bel endroit pour ça et je suis certaine que mère nature sera des nôtres », dit-elle.

Des prestations pourront également être faites sur place par les artistes où les passants pourront voir la création d’une œuvre d’art en direct.

Porte-parole

Mégane Fortin, jeune artiste de 17 ans, sera la porte-parole du SIAS. Steeve Gagnon se dit très chanceux de pouvoir profiter de sa présence. « Elle témoigne de la vitalité artistique de la relève québécoise, c’est un honneur pour nous de pouvoir donner un vent de renouveau à l’événement ». Mégane peint depuis dix ans maintenant et s’est illustrée à bien des endroits à travers le monde comme Miami, Québec et New York.