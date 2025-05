23 logements pour de jeunes adultes à besoins particuliers

Après plus de cinq ans d’efforts et de démarches, les travaux sont enfin commencés pour transformer le Pavillon St-Joseph à Chicoutimi en 23 logements sociaux et abordables. Les médias régionaux ont pu faire une visite du chantier, le vendredi 25 avril. Le coût total du projet est de 8,3 M$, et celui-ci devrait être livré d’ici le mois de décembre.

Rappelons que le projet vise à accueillir les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, offrir du répit à leurs parents ainsi que les jeunes adultes ayant un projet de vie afin de favoriser leur réinsertion sociale. L’Association pour le développement de la personne handicapée de Saguenay (ADHIS) et le Café jeunesse de Chicoutimi vont offrir ces nouveaux logements, les organismes étant chapeautés par la Corporation Immeuble Saint-Joseph de Saguenay. Cette dernière avait fait l’acquisition du bâtiment du 658 rue Racine Est, grâce au don de la Congrégation des Sœurs Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Chicoutimi en 2022.

« J’ai eu plusieurs belles rencontres avec les religieuses ici, puis on essayait de trouver le meilleur projet et la meilleure vocation également. De pouvoir visiter les lieux, ça me touche énormément, parce qu’on reprend ce bâtiment patrimonial pour en faire une conversion. C’est important, on fait travailler les entreprises privées de la région. Je suis très satisfaite, je suis fière aussi », mentionne la ministre responsable de la région, Andrée Laforest.

L’investissement de Québec, par l’entremise de la Société d’habitation du Québec (SHQ), totalise plus de 5,4 M$. La Ville de Saguenay accorde à l’organisme Immeuble Saint-Joseph un montant de 992 000 $ et un rabais de taxes sur une durée de 25 ans.

Tout en neuf, pour une nouvelle clientèle

Les rénovations vont bon train au sein du bâtiment, qui, à terme, sera complètement revampé. Déjà, la passerelle qui le relie au couvent des sœurs du Bon-Conseil a été détruite et il n’y a plus d’amiante. Les murs sont rebâtis, alors que l’électricité et la plomberie avancent rondement.

Les deux premiers étages seront disponibles sous location aux parents ou aux responsables des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, pour un total de 11 unités de répit. Pour la clientèle de jeunes vulnérables (18 à 35 ans), neuf appartements 3 ½ seront accessibles pour les personnes seules, alors le reste constitueront des appartements 4 ½ pour les mères ou les pères monoparentales, pour 12 unités supplémentaires.

Justement, ce sont jusqu’à 12 de ces 23 ménages qui auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25% de leur revenu.

« Toutes les personnes qui voudront appliquer sur nos logements du Café jeunesse devront avoir un projet de vie, c’est-à-dire, par exemple, un retour à l’école, ou une recherche d’autonomie en ayant à s’occuper d’un appartement pour la première fois. Ce seront des logements à court ou moyen terme, donc les personnes pourront y rester pour une période de trois à cinq ans », soutient l’intervenante sociale pour le Café jeunesse de Chicoutimi, Anne-Sophie Dallaire.