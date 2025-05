Un festival ludique qui est là pour rester

Le festival ludique Game Over Saguenay revient pour une huitième année en fin de semaine, à l’hôtel Le Montagnais de Chicoutimi. L’événement qui rassemble les amateurs de jeux débute samedi sur le coup de 13h, pour prendre fin dimanche vers 16h.

« Ce n’est pas un salon traditionnel où on regarde des choses pendant un certain temps et on repart directement après. Le but, c’est que les gens viennent, s’amusent, et passent la fin de semaine sur place », rapporte le directeur général de Game Over Saguenay, Philippe Joncas.

Cette édition-ci sera marquée par une grande particularité, comme en témoigne M. Joncas.

« On est toujours fébriles, d’autant plus que cette année, on verra encore davantage de gens en provenance des grands centres, donc de Québec, Montréal, Gatineau, qui nous disent avoir vraiment hâte de prendre part à l’événement. On s’en fait parler partout, on se fait dire aussi que c’est l’événement dans la province où il faut absolument aller. Ça nous fait un petit velours, et on s’attend d’être à la grandeur de la réputation qu’on nous attribue », ajoute-t-il.

L’an passé, près de 1300 personnes s’étaient rendues sur les lieux. Le grand manitou de l’événement ne s’attend à rien de moins ces 3 et 4 mai, celui qui voit l’achalandage définitivement prendre de l’ampleur à chaque fois.

« D’édition en édition, on a à peu près une augmentation de 40%. On reste modeste pour le weekend qui s’en vient, mais on s’attend tout de même à un 1500 personnes », admet-il.

Nouveautés et découvertes

Pour les adeptes et passionnés de jeux en tout genre, tout y est pour passer un bon moment: jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle, casse-tête, sans oublier beaucoup de découvertes et des nouveautés pour les plus curieux.

« On va avoir des tournois de Smash Bros, entre autres. Comme nouveau, on va aussi avoir une arène de Nerfs cette année, que les jeunes connaissent bien. On aura du Beyblades et les nouvelles sorties de chez Pierre Belvédère avec Îlo Games et Randolph, qui sont distributeurs », mentionne Philippe Joncas.

Des parties du jeu Loup-Garou, les compétitions de casse-tête et de jeux à relais seront aussi de retour. En soirée, une activité de Ready Set Bet, un jeu de paris sportifs, sera animée par Sylvain Lacroix. Plus d’une trentaine de concepteurs de jeux seront également au rendez-vous et devront séduire le public avec leurs créations inédites, dans le but de remporter le concours de prototypes ainsi que le coup de cœur Desjardins.

Les passeports et les billets individuels sont toujours disponibles à l’achat. Une prochaine édition est aussi déjà dans les cartons pour 2026.