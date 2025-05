Vient magasiner ton bénévolat ce 2 mai !

Les citoyens de Saguenay désireux de redonner à leur communauté sont invités à se rendre au tout premier Marché du bénévolat, qui se déroulera au Centre Jonquière le vendredi 2 mai prochain, de 9h00 à 16h00. Près d’une quinzaine d’organismes locaux en tout genre sont attendues lors de cette journée.

Il s’agit d’une initiative chapeautée par l’Association pour la promotion des droits des personnes handicapées (APDPH) de Jonquière, de la Corporation de développement communautaire (CDC) des Deux-Rives et du Centre d’Action Bénévole Entre-Êtres de Jonquière (CABEEJ).

« Comme on cherche beaucoup de bénévoles à l’APDHQ, notamment pour les activités et le financement, l’idée m’est venue assez naturellement. J’ai donc appelé Jean-Michel (CABEEJ) pour lui proposer d’organiser un salon ou un marché des bénévoles », raconte d’abord la directrice adjointe et agente de développement pour l’APDPH, Karina Côté.

La mise en place du Marché du bénévolat tombait d’ailleurs à point, selon les deux responsables, puisque se tiendra au même moment la Semaine de l’action bénévole 2025, du 27 avril au 3 mai.

« On le fait dans un centre commercial également, parce qu’on veut que les gens viennent ‘’magasiner’’ leur bénévolat. Le Centre Jonquière était vraiment ouvert à l’idée », émet l’agent aux communications pour le Centre d’Action Bénévole Entre-Êtres de Jonquière, Jean-Michel Gautyhier-Robert. Mme Côté renchérit à ce propos, ajoutant que « c’est aussi pour faire connaître nos organismes, nos besoins et pour qui on travaille ».

À savoir que les responsables comptent approcher certains organismes comme le Salon du livre ou Jonquière en Musique, afin d’élargir l’offre de bénévolat le plus possible.

L’activité se fait en collaboration avec le CKAJ 92,5 Ma radio d’Ici et son émission Dansons comme dans l’temps avec Annick Bilodeau et Jello, qui seront en direct du Centre Jonquière.

Mettre les offres disponibles de l’avant

Le marché est, dans un deuxième temps, organisé dans le but de faire redécouvrir la plateforme provinciale Jebénévole.ca, qui a vu le jour en 2008. Le site présente entre autres des offres de bénévolat avec outils de recherche et filtres permettant le jumelage entre organismes et individus, de manière à combler les ressources humaines bénévoles.

« On veut vraiment mettre en lumière cet outil de travail-là, et que nous les organismes on va découvrir en même temps que tout le monde. Les descriptions des organismes sont toutes là, leurs besoins, c’est très intéressant », admet Karina Côté.

M. Gautyhier-Robert souligne que la plateforme est mise à jour régulièrement, et que les antécédents judiciaires des futurs bénévoles peuvent même être vérifiés au préalable par les organismes à qui ils acheminent leur demande. Les retours sont normalement effectués dans un délai de 24 heures.

Les deux intervenants réitèrent l’importance de donner un peu de son temps à la société, et ce, peu importe son âge, puisqu’un peu de générosité et un grand cœur est tout ce qu’il faut avoir.