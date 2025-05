Les travaux complétés à plus de 50%

Rio Tinto estime que plus de 50% des travaux de construction des 96 cuves AP60 a été réalisé depuis février dernier, l’installation se concrétisant devant le Complexe Jonquière, situé sur le boulevard Saguenay à la hauteur d’Arvida.

Rappelons que la multinationale avait annoncé en juin 2023 un investissement de 1,4 G$ canadiens pour agrandir son aluminerie dernier cri équipée de la technologie d’électrolyse à faible empreinte carbone AP60. Celle-ci sera financée à près de 90% par des capitaux privés.

« Le projet progresse conformément à l’échéancier prévu, avec la première coulée de métal toujours prévue en 2026. En février 2025, nous avons atteint un niveau d’avancement de plus de 50% », confirme par courriel la relationniste médias chez Rio Tinto, Malika Cherry.

Mme Cherry fait état, plus précisément, des aspects du projet étant en cours d’élaboration, soit l’aménagement de la cour intérieure, la construction des bâtiments d’électrolyse et le bassin de sédimentation.

« Nous avons actuellement plus de 1000 travailleurs employés sur le chantier, dont plus de 70% sont issus de la main-d’œuvre régionale. Avec plus de 80% de la valeur des contrats octroyés jusqu’à présent, nous savons que ce projet permet de non seulement consolider ces emplois, mais permettra aussi de générer des retombées économiques importantes au Québec », ajoute-t-elle.

Ces quelques contrats attribués sont en possession d’entreprises québécoises, de même que régionales, dont BPDL, EPIQ Machinerie, Canmec, Groupe Métal-Baie, Claveau et fils, Proco, Voltam, Cegerco, Excavation Chicoutimi et plusieurs autres.

La première étape du projet, qui consistait à la préparation du sol, le travail de fondation et l’érection du bâtiment, ont requis beaucoup de matériel. En effet, près de 5 800 tonnes d’acier, 39 mètres cubes de béton, 1,6 millions de briques et 288 kilomètres de câbles ont été nécessaires.

La technologie AP60 est une technologie avancée utilisée dans l’électrolyse de l’aluminium primaire, développée par Rio Tinto Alcan. Elle fait partie de la famille des technologies de cuves d’électrolyse à haute intensité et à haute efficacité énergétique. AP60 signifie qu'elle est conçue pour fonctionner à une intensité de courant d’environ 600 kiloampères (kA), ce qui est très élevé comparé aux technologies plus anciennes. Elle permet une meilleure efficacité énergétique et une réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment de perfluorocarbures (PFC). La technologie est utilisée dans des installations comme celle de Jonquière vise à augmenter la productivité (plus d’aluminium produit par cellule) tout en réduisant les coûts d’opération.