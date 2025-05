Fermeture du Ciné-parc de Saint-Ambroise

Le Ciné-parc de Saint-Ambroise, situé au 500, route 172 à Saguenay, éteint ses projecteurs pour de bon. La décision est effective depuis le 22 avril dernier. Les réactions fusent de part et d’autre sur Facebook en provenance des cinéphiles de la région, qui aimaient se retrouver et profiter d’une agréable soirée. Le propriétaire, Éric Perron, se désole de cette situation.

« Il faut savoir avant tout qu’un ciné-parc, c’est beaucoup plus que de seulement acheter un film DVD chez Walmart et le faire rouler ensuite. Il y a des droits d’auteurs, les droits de la SOCAN. Pour faire l’achat de ces droits de films, on fait affaire avec deux compagnies américaines basées à Montréal. Avant, c’était entre 400 et 700$, mais maintenant, on sait que ces prix augmenteront probablement de beaucoup en raison de la guerre tarifaire avec les États-Unis », mentionne M. Perron.

Bien sûr, la question des films québécois a été abordée, mais ce n’est pas non plus une option qui serait viable dans le temps, selon lui.

« Oui on a énormément de belles productions au Québec, mais elles représentent un pourcentage de peut-être un dixième des films que je peux passer au ciné-parc. Et je sais que plusieurs personnes, avec ça, ne voudront pas regarder des films américains dans le contexte économique actuel. Je me voyais donc perdre des clients, le tout avec la hausse des frais de visionnement, j’ai pris le temps de réfléchir à tout ça. C’est aussi beaucoup d’organisation, d’entretien des machines. La meilleure solution était de fermer », ajoute-t-il.

Rappelons que le Ciné-parc de Saint-Ambroise a vu le jour en 2021, Éric Perron s’étant associé avec Marco Gauthier en tant que copropriétaires de l’endroit, ainsi que Yoland Gauthier, le directeur d’événement pour le volet spectacle. Sept employés y travaillaient à chaque saison, à partir du mois de mai jusqu’à la fin du mois de septembre.

« Avec ce projet-là, je me disais qu’à 20$ par soirée, à venir voir un film en famille, entre amis, dehors, ce n’est pas cher et les gens en ont besoin. C’est une très belle sortie d’été, d’automne, et c’est beaucoup moins dispendieux que d’aller au cinéma. Les gens arrivaient avec leur camion et trainaient leur matelas ou leur divan, pour l’occasion. Ce sont vraiment des soirées rassembleuses et plaisantes pour tout le monde », rapporte le principal intéressé.

M. Perron admet qu’un petit coup de pouce monétaire de la part de la MRC du Fjord-du-Saguenay aurait peut-être permis de sauver le ciné-parc de cette fermeture. Malgré le manque de contribution, il remercie chaleureusement tout le monde qui ont fait de ces quatre années un succès sur toute la ligne.