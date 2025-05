Manifestation pour le Mont-Edouard

Une manifestation est en cours de préparation à l’Anse-Saint-Jean, alors que le climat demeure tendu entre les citoyens, en lien avec la situation qui prévaut quant à l’avenir de la station de ski du Mont Édouard.

Des citoyens soucieux du manque de transparence dans la gestion des actifs du centre de ski invitent donc la population à un événement de mobilisation qui se tiendra ce dimanche 4 mai 2025 à dès 10h30, sur le site même du Mont Édouard. L’objectif citoyen est d’exiger la mise sur pause du processus actuel et d’y aller d’une consultation publique sur la question. On promet donc une ambiance familiale et pacifique lors de cette réunion dominicale, avec espace de discussion et pétition. La manifestation surviendra un peu moins de deux semaines avant une séance d’information organisée par la municipalité, samedi 17 mai, 10 heures, au Centre communautaire La Petite École de l’Anse-Saint-Jean, rencontre que l’administration promet comme une séance d’information, qui servira entre autres à faire une mise à jour sur le dossier du Mont Édouard.