« Aux prochaines élections, je vais être ici à Jonquière », - Fanny Boulanger

La soirée électorale n’a pas tourné en la faveur du parti conservateur ce soir dans la circonscription de Jonquière, mais Fanny Boulanger compte bien se représenter, annonce-t-elle durant l’événement organisé au Benny&Co.

Le parti conservateur connaissait la course serrée qui se déroulait avec le Bloc Québécois et le Parti Libéral, et respecte le résultat des votes. « Je suis un peu déçue, mais je respecte la démocratie, c’est une valeur importante pour moi. Bravo également à Mario Simard pour sa victoire », dit Fanny Boulanger en entrevue.

Ce n’est pas la fin

La candidate exprime qu’elle est une battante et qu’elle va continuer de se battre pour ce qui lui est cher, soit ses convictions, sa place en politique et la place des femmes dans les milieux de pouvoir. Elle remercie chacune des personnes qui l’ont aidé dans sa campagne, mais surtout son mentore, Jean-Pierre Blackburn, sa mère et son amoureux.

La fierté de sa campagne

Fanny Boulanger estime que sa plus grande fierté est d’être allée cogner aux portes de milliers de citoyens. « Depuis les 6 derniers mois, je fais campagne, je fais du porte-à-porte dans le froid, dans la neige, et je le referais demain matin. Je pense que les gens l’ont apprécié et chaque poignée de mains et histoires que j’ai entendu me rappel pourquoi je me suis lancée. »

Une soirée riche en émotions

Les partisans du parti ont acclamé plusieurs fois celle en qui ils avaient foi. Fanny Boulanger a commencé en menant la course, par la suite, l’idée d’un gouvernement libéral minoritaire a mis bien de la déception dans certains visages, et chaque petite victoire des conservateurs devenait un élan d’espoir.