La Grande Corvée de retour pour le grand ménage du printemps

Après un premier grand nettoyage l’an dernier, la Corporation Centre-Ville de Jonquière organise pour la deuxième fois La Grande Corvée ce 26 avril, qui vise à redonner aux placettes publiques leur éclat après la fonte des neiges.

Le directeur général de la CVJ, Marc-Antoine Gagné, estime que plus nombreux encore seront les bénévoles à venir lui prêter main-forte lors de cet avant-midi.

« Pour ce qui est des placettes publiques, où l’on organise nos activités durant l’été, on a toujours une bonne surprise quand la neige fond et qu’on voit tout ce qui s’est accumulé en déchets, par exemple. L’objectif est de oui, se rassembler pour permettre à Jonquière d’être propre à nouveau, mais aussi pour préparer les placettes pour les prochaines activités estivales », explique M. Gagné.

L’année dernière, ce sont 76 bénévoles qui se sont joints à l’initiative. Marc-Antoine Gagné espère avoir beaucoup plus de participation ce samedi. En date de la semaine dernière, 102 intéressés avaient levé la main pour prendre part à l’événement.

« C’est certain que je vise plus parce que j’aime ça me donner un petit défi supplémentaire. Présentement, c’est sûr que la température va faire varier le nombre de personnes qui vont se joindre au mouvement. Il y a toutefois la troupe des Scouts de Jonquière qui est intéressée à venir participer aussi. Selon moi, on va atteindre le 125 ou les 130 bénévoles cette année », envisage-t-il.

Le directeur général constate que le travail fourni l’an dernier par les bénévoles se reflète sur l’état actuel du paysage.

« Même avec la neige qui fond actuellement, moi qui, personnellement, travaille dans le centre-ville et qui se promène presque tous les jours, je vois qu’il y a beaucoup moins de déchets que l’an passé. Et c’était important pour nous de le faire puisque les citoyens peuvent ensuite redécouvrir les parcs de Jonquière, en plus de nous assurer qu’ils sont sécuritaires. »

M. Gagné invite par ailleurs les commerçants à faire leur part.

« J’invite tous les commerçants du secteur à nettoyer ce qui traine dans leur entrée, pour que notre rue rayonne au maximum. Quelques-uns diront que les employés de la Ville effectuent déjà ce travail-là, mais je pense qu’à la quantité de boulot qu’ils ont à gérer au début du printemps, on peut leur donner un petit coup de main », affirme-t-il.

Le rendez-vous est donc prévu de 9h00 à 12h00, avec comme point de rassemblement le Bureau de l’arrondissement au 2354 rue Saint-Dominique. À noter que la CVJ fournit tout le matériel requis pour le ramassage, soit des pelles, des pinces, des gants et des sacs poubelles.