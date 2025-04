Les critères pour la gestion et l'exploitation de la station de ski adoptés

Les cinq critères d’analyse pour la gestion et l’exploitation de la station de ski du Mont-Édouard ont été adoptés par les élus de la Municipalité de L’Anse-Saint-Jean mardi soir, en séance extraordinaire.

Radio-Canada rapporte que la grille d’analyse permettra au comité aviseur d’étudier les différentes propositions d’investisseurs intéressés à déposer un projet qui permettra d’assurer la gestion de la station de ski. Le premier critère englobe la structure du projet, son approche et sa capacité financière. En second lieu, l’expérience et l’expertise du gestionnaire sera étudiée. Le troisième critère portera sur les infrastructures proposées, la gestion et le calendrier des opérations, le plan de mise à niveau et le remplacement des équipements.

Le caractère marketing, l’attractivité et le développement de l’offre récréotouristique, de même que le maintien et le développement du volet communautaire seront passés en revue. Toutefois, nombreux ont été les citoyens qui ont déploré une absence de détails et un manque de transparence de la Municipalité. À savoir que les potentiels investisseurs ont jusqu’au 19 juin prochain pour déposer un plan d’affaires et de garanties financières.