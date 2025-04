Début du procès de Julie Dufour

C’est ce mardi que débute au palais de Justice de Chicoutimi le procès de la mairesse de Saguenay Julie Dufour, en lien avec trois constats d’infraction émis par le Directeur général des Élections du Québec (DGEQ).

On parle d’accusations de manœuvres électorales frauduleuses commises en 2021, alors que celle qui était alors candidate à l’élection aurait offert à deux candidats à la mairie et à un candidat potentiel de se retirer en échange de considérations futures, ce qui est illégal au sens de la loi.

On parle de l’ex-député Serge Simard, de Jacynthe Vaillancourt et de l’actuel conseiller Jean-Marc Crevier. Ce dernier a confirmé au 92,5 Ma radio d'Ici qu'il allait témoigner dans la cause. Julie Dufour a aussi répété à maintes reprises, dans les derniers mois, “avoir tellement hâte” de témoigner pour raconter sa version des faits.

Rappelons que si la mairesse est déclarée coupable, elle pourrait hériter d’une inhabilité à siéger d’une durée de cinq ans.