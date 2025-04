Des mini-fermes à valeur thérapeutique !

Le Domaine de la Deuxième Chance, basé à Saint-Gédéon, a été créé par Nathalie Potvin et son mari Dany Potvin il y a de cela 8 ans. Ayant dorénavant près d’une centaine d’animaux sur leur ferme, ils ont pour mission de redonner une meilleure qualité de vie aux animaux se trouvant dans le besoin.

Au départ, le couple ne possédait que leurs chevaux personnels et cette envie d’agir a sonné lorsqu’un appel leur est parvenu. « Un jour, on a eu un appel de quelqu’un qui avait un cheval en difficulté, et ces gens-là nous ont demandé si on ne serait pas intéressés à repartir avec lui. Finalement, on est reparti avec le cheval et un mouton en plus. Sur le chemin on s’est dit, pourquoi est-ce qu’on ne s’appellerait pas le Domaine de la deuxième chance et sauver plus d’animaux ? » dit Nathalie Potvin.

À partir de ce moment, le couple a reçu de plus en plus de visites sur son domaine et plusieurs autres personnes ont appelé pour signaler des animaux maltraités où mal nourris. « Mais ce ne sont pas toujours des animaux maltraités, il y a aussi des cas où les animaux sont âgés, et ils nécessitent des coûts dont les gens n’ont pas les sous pour les faire soigner », ajoute Nathalie Potvin.

Sur la route

Depuis la dernière année, le couple part maintenant à la rencontre des gens avec une partie de leurs animaux et de leurs bénévoles pour organiser des mini-fermes un peu partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. « C’est extraordinaire de voir l’amour que les personnes ont a donné aux animaux », remarque le couple.

Dany et Nathalie ont toujours grandi avec des animaux. Ils se déplacent avec leur ferme dans des écoles, des résidences pour personnes âgées (RPA), des campings et des fêtes d’enfants afin de partager cette passion avec les gens et recevoir une chose qui n’a pas de prix à leurs yeux. « Les enfants n’ont pas tous la chance de voir les animaux, de les toucher, on considère que ça devient une thérapie pour eux de pouvoir interagir avec les animaux. À l’un de nos événements, une petite fille avait le lapin dans ses bras toute la journée tellement elle aimait ça, et elle est revenue le voir encore aujourd’hui, c’est ça notre vraie richesse, notre paye », dit Dany Potvin.

Dany explique aussi que les parents viennent régulièrement leur montrer leur gratitude pour avoir créé tant de bonheur chez les petits.

Une étape importante

Nathalie et Dany ont des emplois à temps plein, et opèrent le Domaine sur leur temps à eux. Ils s’estiment chanceux d’avoir des vétérinaires et des techniciens en santé animale qui les accompagnent dans cette aventure. Ils accordent aussi une grande part d’importance aux bénévoles qui aident le couple à pouvoir maintenir le Domaine. « Si on ne les avait pas, on ne pourrait pas faire tout cela », exprime Nathalie.

Cette année, l’équipe se concentre particulièrement sur les mini-fermes mobiles.