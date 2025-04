Mise en vente du Carrefour Racine et appel de propositions

La Ville de Saguenay procèdera à la vente de l’immeuble du Carrefour Racine par appel de propositions. Une résolution en ce sens a été adoptée mercredi, par le comité exécutif.

Cette option est retenue comme la meilleure pour la Ville, en plus de viser la dynamisation de ce secteur du centre-ville. L’appel de propositions sera publié une fois le devis achevé et les personnes intéressées disposeront d’une période minimale de 12 semaines pour monter et soumettre une proposition d’achat. Propriétaire du Carrefour Racine depuis mars 2023, Saguenay souhaite, par le biais de cet appel de propositions, trouver l’acheteur dont l’expertise sera adaptée à la gestion d’un tel centre commercial. Depuis deux ans, le Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, ainsi que le Service des immeubles et des équipements motorisés voient à la bonne gestion de la propriété, tandis que les équipes de Promotion Saguenay agissent comme interface avec les locataires commerciaux.