Le grand retour de la ferme de Pâques

Après cinq ans d’absence, la Place Centre-Ville de Jonquière prendra de nouveau part aux célébrations cette année en accueillant les familles avec sa traditionnelle ferme de pâques le 19 avril.

Plusieurs activités seront au menu pour les petits et les grands. Avec la participation du Domaine de la deuxième chance, les familles auront la chance de faire des tours de poney et voir bien d’autres animaux de la ferme.

Une partie se déroulera également à l’intérieur avec de l’animation où les jeunes pourront récolter du chocolat et de la crème glacée en compagnie des personnages du film d’animation Sens dessus dessous.

« C’était un très grand manque, chaque année les gens appelaient pour savoir si elle serait de retour », mentionne la directrice de Place Centre-Ville Jonquière, Martine Tremblay.

Pour Mme Tremblay, la ferme de pâques est un événement important qui se devait de revenir. « C’est vraiment la promotion que tous les membres de la famille aiment le plus. Je pense que c’est même plus fort que le père Noël, parce qu’ils viennent la voir plus d’une fois. C’est magique et je veux pouvoir faire plaisir à ma clientèle encore. »

Permettre aux jeunes de venir participer avec leurs parents, se maquiller et profiter du moment est à son avis plus qu’une simple célébration, mais la chance de voir le temps faire son œuvre. « Je vois des générations précédentes avoir eu des enfants, c’est incroyable parce que je me dis qu’il n’y a pas si longtemps ce sont ces personnes qui venaient ici tout petits et maintenant ils ont des enfants! C’est magique », ajoute-t-elle avec plein d’enthousiasme.