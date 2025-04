L'UQAC s'explique dans une lettre

Question de clarifier sa situation financière aux yeux de plusieurs, tout en répondant à ceux qui exigeaient davantage de transparence sur l’état des finances de l’institution d’enseignement, la direction de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a fait parvenir une lettre à la communauté universitaire, faisant une mise au point financière détaillée.

Radio-Canada précise que le message survient à la suite d’une rencontre avec la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, et la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, pour expliquer plus en détail la situation financière. Dans sa lettre, le recteur Ghislain Samson rappelle que le déficit projeté de l’établissement pour 2025-2026 s’élève à 12 millions de dollars. La majeure partie est attribuable à la baisse du nombre d’étudiants internationaux et à l’indexation de la masse salariale. Le recteur affirme avoir le soutien des deux ministres devant les mesures de redressement envisagées. Déjà, l'UQAC a décrété un gel d'embauche et une réduction des dépenses de l’ordre de 10 %. Ces mesures sont en vigueur depuis le 1er avril. Rappelons que la semaine dernière, les professeurs de l’établissement avaient unanimement réclamé plus de transparence de la part de la direction. Dans le message expédié à la communauté, le recteur reconnaît qu'avec le recul, il est clair que certaines décisions auraient pu être différentes, sans préciser toutefois à quoi il fait référence.