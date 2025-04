Trois autres journées de grève pour les CPE

Les 31 CPE du Saguenay-Lac-Saint-Jean, affiliés à la CSN, sont en grève pour trois autres journées, jusqu’à mercredi.

Les demandes syndicales touchent principalement l’écart salarial entre les travailleuses des CPE et celles du secteur public, ainsi que le respect des ratios et l’absence de certaines primes, comme celles pour les régions éloignées, qui existent dans le secteur public. Le gouvernement offre de son côté notamment 17,4 % d’augmentation salariale sur 5 ans, soit ce qui a été accepté par les autres syndicats qui représentent des éducatrices en CPE (CSQ et FTQ), en plus de mesures en soutien aux éducatrices et aux enfants à besoins particuliers. Les travailleuses du Saguenay-Lac-Saint-Jean se donnent d’ailleurs rendez-vous aujourd’hui à Saint-Bruno au Lac-Saint-Jean pour un important rassemblement. La journée de grève ayant lieu ce lundi est la 11e que vivent les 13 000 travailleuses au Québec, réparties dans 400 CPE au sein de la province. La CSN n’exclut toujours pas la possibilité d’une grève générale illimitée. Le conflit touche toutes les régions du Québec, la CSN représentant plus de 80 % des travailleuses syndiquées dans les CPE.