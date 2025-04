Clinique de dressage et compétitions à ne pas manquer

Le Centre équestre Élisée, situé au 3264 Chemin St-Abel à Jonquière, organise une clinique de dressage à ne pas manquer pour les cavaliers et cavalières de la région, qui se déroulera du 11 au 13 avril. Les jeunes athlètes auront la chance, le temps d’une fin de semaine, d’apprendre d’un entraineur ontarien de renom: M. Armand Valkenborg, qui possède 20 ans d’expérience dans le domaine.

« C’est vraiment une belle opportunité qu’on a au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de pouvoir accueillir des gens de cette qualité-là qui se déplacent. Ça fait des années qu’on travaille de concert avec des juges reconnus par Canada Équestre. On a eu la chance de connaitre Armand à travers nos divers déplacements à Montréal. L’an passé, on a postulé pour le Programme d’aide au développement des athlètes, un programme que M. Armand chapeaute avec sa femme. De fil en aiguille, on a pu lui proposer une date au Saguenay », raconte l’entraineur en équitation classique et western, ainsi que propriétaire du Centre équestre Élisée, Marc-Antoine Turbide.

Au courant de sa carrière, Armand Valkenborg a travaillé dans plusieurs disciplines, en plus d’amener des élèves à l’international, autant en dressage qu’en concours complets. La clinique organisée cette fin de semaine permettra donc aux jeunes d’en ressortir avec non seulement des bases, mais aussi un bagage énorme.

« On a des gens de dressage et de sauts d’obstacles qui vont prendre des cours avec lui, et qui vont leur permettre, je l’espère, d’évoluer dans les prochains mois ou les prochaines années au niveau compétitif en région », assure M. Turbide.

Plus de 20 participations ont été confirmées pour l’activité, dans le cadre de cours privés ou semi-privés.

10 ans d’existence

Le Centre équestre Élisée a déjà franchi le cap des 10 ans dans le paysage saguenéen. De belles réalisations se sont concrétisées dans les dernières années, alors que d’autres projets sont dans les cartons pour l’avenir afin de bonifier l’offre de service.

« On est quand même bien implanté dans le milieu, mais c’est certain qu’en termes d’installations, on aimerait ça pouvoir offrir à la région des infrastructures de qualité comme dans les grands centres. Puisqu’on n’a pas une saison estivale qui est super longue, si on était capable de débuter nos saisons de compétitons avec des installations qui nous permettent d’étirer ça de six à huit semaines de plus, ça serait intéressant pour les athlètes », ajoute-t-il.

Un concours de performance western et un concours de dressage sont organisés par le centre équestre que dirige Marc-Antoine Turbide et sa conjointe, Marilyne Jacques. Deux concours de performance western auront quant à eux lieu à St-Bruno, alors qu’un concours de dressage se tiendra à Saint-François-de-Sales aux Écuries BM.

Marc-Antoine Turbide affirme que l’engouement pour ce sport a vraiment grimpé depuis la pandémie, mais que malheureusement, il y a peu de professionnels dans le milieu au Saguenay-Lac-Saint-Jean.