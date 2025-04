Un manque criant d'autobus se fait sentir

Lors de la présentation du lancement du service Alerte Réseau de la Société de transport de Saguenay, le directeur général de la STS, Frédéric Michel, a profité de l’occasion pour effectuer une mise à jour sur la situation de l’organisation. Il a abordé plusieurs points, dont le manque d'autobus.

M. Michel a expliqué que, depuis 2022, le gouvernement ne subventionne que les autobus électriques, supprimant les enveloppes de subventions pour les autobus hybrides et diesels. L’acquisition d’autobus ayant été trop faible au courant des années précédant 2022, il affirme que de renouveler la flotte alors que le temps d’attente pour les autobus électriques se compte en années est une tâche ardue.

« À tous les jours, il faut démarrer la journée avec 52 autobus, et ça demeure un grand défi. On possède 78 autobus dans notre flotte actuellement, et sur ces 78, 24 d’entre eux ont atteints leur durée de vie raisonnable. »

M. Michel a évoqué que la durée de vie raisonnable d’un autobus est de 16 ans, cependant, une certaine partie des autobus de la STS ont plus de 20 ans. Pour l'instant, la Société ne possède que 54 autobus fonctionnels et les garder dans cet état est un défi.

« On doit constamment remiser les véhicules, et là ils sont rendus tellement vieux qu’on a des enjeux d’approvisionnement en pièces. Et en outillage, ou en plan, pour reconstruire ces véhicules-là », émet-il.

En ce qui concerne les véhicules hybrides, ces derniers sont plus nouveaux que le reste de la flotte, mais d’autres circonstances, comme les tarifs américains, font en sorte que leur maintien est également difficile.

« On a 31 autobus hybrides dans notre flotte actuellement. Ils sont pratiquement tous en opération, mais on a des enjeux majeurs d’approvisionnement de pièces, donc quand vient le temps de changer certaines composantes hybrides, comme les batteries, les fournisseurs ont de la difficulté à nous approvisionner en raison des tarifs. On est en négociations avec eux pour dénouer ces enjeux-là », laisse-t-il savoir.

Frédéric Michel et son équipe ont plusieurs plans afin d’augmenter le nombre d’autobus au sein de leur flotte.

« Il faut être prêt pour l’électrification. On a eu notre financement récemment, ça fait moins d’un mois. Les travaux sont lancés de manière accélérée pour avoir les infrastructures nécessaires avant l’arrivée de nos premiers autobus électriques d’ici la fin de l’année. On devrait en recevoir 14 en 2026, six en 2027 et cinq en 2028. »

Entre les autobus électriques, les divers achats d’autobus usagés, la location de véhicules, la STS prévoit l’arrivée de 18 véhicules en plus en 2026 et de 46 en 2028.

Selon lui, le problème de vieillissement de la flotte serait réglé d’ici 12 à 24 mois.

Frédéric Michel s’est excusé à la population et aux usagers de la STS pour les retards et les problèmes que le transport peut causer, mais souligne cependant les choses sur lesquelles ils ont travaillé.

« On a réussi à limiter les coupures de services, maintenant, les variations sur les fréquences surviennent encore couramment, par manque d’autobus entre autres. »