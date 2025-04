La motocyclette sous les projecteurs pour la 24e édition

La motocyclette modifiée sera à l’honneur du 11 au 13 avril, dans le cadre de la 24e édition du tant attendu Salon auto-moto Saguenay, qui se déroulera à l’hôtel Le Montagnais. Près de 100 nouveaux exposants seront sur place pour l’occasion, l’événement se réinventant à chaque année afin de suivre les tendances et les intérêts de ses nombreux visiteurs.

« On remarque une nouvelle vague au niveau de la moto. Il y a des années où elle est un peu moins présente, mais en janvier dès que l’on a ouvert nos candidatures, plusieurs des demandes étaient pour la moto. Concernant la voiture, énormément de demandes pour des automobiles sports modifiées, des voitures haut de gamme surtout, ça se voit beaucoup ces derniers temps. On s’assure quand même d’une certaine variété, donc les véhicules antiques seront aussi de la partie », mentionne la cofondatrice du salon et responsable des communications, Virginie Hallahan Pilote.

Les modèles rétro et de luxe seront exposés au rez-de-chaussée ainsi qu’au sous-sol de l’édifice de Chicoutimi. Rappelons que des milliers d’amateurs de tout ce qui roule, hommes, femmes et enfants se rassemblent à l’événement depuis 24 ans déjà. Aux yeux de Mme Pilote, il n’en demeure pas moins que le salon continue d’être unique en son genre au Québec.

« La réponse est toujours super agréable. Et quelqu’un qui revient à chaque année, ce qui est plaisant, c’est qu’il va continuer de faire des découvertes. C’est sûr que ce sont les réactions que l’on recherche, et on s’assure de poursuivre dans cette voie-là. Le fait que le tout se déroule dans un hôtel change la donne, puisque c’est plus intimiste et convivial », témoigne-t-elle, preuve de la dimension familiale et générationnelle du phénomène. Le tiers des visiteurs sont de la région, alors que les autres sont de l’extérieur.

Sans oublier les billets d’entrée qui sont plus qu’abordables, les prix oscillant encore à ce jour entre 5 et 10$.

Trouver des artisans, un jeu d’enfant

La portée des réseaux sociaux permet plus que jamais aux instigateurs de l’événement de trouver facilement les artisans qui viendront présenter leur projet lors du salon.

« Au début, mon conjoint et moi nous nous déplacions vers les artisans et leur véhicule en pleine fabrication, à l’aide de contacts qu’on avait. Maintenant, puisque notre salon est assez connu, on se fait interpeller dès l’automne. Les réseaux sociaux nous ont toutefois amené à être sur différents groupes web à travers la province, ce qui nous a grandement aidé dans nos recherches. On est également deux personnes qui vont fréquemment visiter les autres salons, donc c’est dans ces moments-là qu’on peut attirer des exposants vers nous », précise Mme Belley.