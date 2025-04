Présence hâtive de grande faune

Avec le retour des belles températures et l’amélioration constante des conditions routières, le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les automobilistes à faire preuve de vigilance lors de leurs déplacements, puisque la grande faune animale semble pressée de saluer les conducteurs au bord des routes et est donc observée un peu partout en province.

Rappelons que de la signalisation est déjà en place afin d’informer les personnes circulant sur le réseau routier de la présence de la grande faune dans les secteurs concernés. On parle spécifiquement de cerfs de Virginie, alors que cette espèce demeure la plus susceptible de se retrouver aux abords de certaines routes. On considère également dans la catégorie des animaux pressés de saluer les automobilistes les orignaux, ours et caribous. Le ministère rappelle que les risques de collision demeurent importants malgré l’installation en plusieurs endroits ciblés de clôtures anti-cervidés et l’aménagement de passages fauniques, citant les routes 169 et 175 dans le parc des Laurentides. La vigilance des conducteurs reste ainsi la meilleure protection contre ce type d’accident sur l’ensemble du réseau. Il est recommandé d’actionner vos freins à plusieurs reprises afin de signaler la présence de cervidés aux automobilistes qui vous suivent. Les conducteurs sont d’ailleurs invités à signaler toute situation dangereuse ou inhabituelle sur le réseau routier en composant le 511.