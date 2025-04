Construction d’un nouveau pont sur la route 172

Le ponceau situé près de la rivière aux Vases sur la route 172, sera remplacé par un pont coûtant entre 10 M$ et 25 M$. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) lance un appel d’offres à cet effet.

Rappelons que le ponceau, situé à Canton-Tremblay entre la route Fillion et la rue Adélard, a été fermé en urgence le 29 septembre 2023, parce que le ministère craignait que le tout s’affaisse en raison de signes de dégradation importants aux boulons.

En entrevue au Quotidien, la porte-parole du ministère Nathalie Girard précise que les coûts, la mise en œuvre et la facilité pour les inspections et les entretiens ont fait pencher le choix vers un pont. Selon les documents disponibles sur le système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO), le montant estimé du contrat se situe entre 10 et 25 millions de dollars. Il prévoit la démolition du ponceau existant et la construction d’un nouvel ouvrage. Pas possible pour le moment de savoir si le pont sera construit au même endroit que l’infrastructure actuelle ou si la route 172 devra être détournée. Plus de détails seront disponibles au printemps lors de la traditionnelle mêlée de presse printanière pour annoncer les projets routiers ministériels à venir.