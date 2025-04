Une nouvelle bibliothèque pour 2029

Les baieriverains et baieriveraines devront encore une fois faire preuve de patience pour voir leur nouvelle bibliothèque s’implanter dans leur arrondissement. Selon le scénario actuel retenu par la Ville de Saguenay, l’édifice serait accessible au plus tôt en 2029.

Le président de l’arrondissement de La Baie, Raynald Simard, confirme à Radio-Canada que le projet est évalué à 15 M$. Saguenay a aussi déposé une demande de subvention en novembre auprès du ministère de la Culture et des Communications, et M. Simard espère qu’environ la moitié du projet pourrait être financé par Québec. L’élu assure également que le site situé à l’angle de l’avenue du Port et du boulevard de la Grande-Baie Sud, dans le secteur de Port-Alfred, est toujours l’endroit ciblé pour le projet. Et s’il advient que Saguenay doit payer la facture seule, en raison du contexte budgétaire difficile, la construction de la nouvelle bibliothèque pourrait s’effectuer en 2027. Rappelons que le projet est attendu depuis plus de 20 ans par les citoyens de La Baie. Parallèlement, le projet de conversion de l’église Saint-Édouard, qui est situé près du site de la future bibliothèque, espère aussi obtenir des fonds de Québec.