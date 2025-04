La tendance 2025 : retour à une élégance sobre

La mode masculine haut de gamme revient à une élégance plus sobre et raffinée en 2025, sans pour autant faire une croix sur les couleurs vibrantes. Le printemps est là, tout comme la saison des mariages et des bals de finissants, des occasions parfaites pour les hommes de tous âges, qui veulent réaffirmer leur style ou encore oser avec leurs vêtements. Dans ce cas, des conseils sont toujours pratique à recevoir, et c’est ce que la boutique jonquiéroise Cinque mode masculine offre à ses clients.

« On parle beaucoup de la veste sans manches, pour le printemps c’est vraiment tendance. Des couleurs terres, comme le beige, le brun, c’est super beau. Vert, fuchsia, corail, orangé, du rose, du jaune. Quand tu rentres ici, on est deux ans en avance sur tout en termes de mode », mentionne le propriétaire de Cinque mode masculine, Marc Tremblay.

Il est par ailleurs essentiel de choisir des vêtements qui mettent en valeur la physionomie de la personne et qui se coordonnent bien avec sa couleur de peau. Les vêtements de luxe étant souvent faits sur mesure ou dans des coupes délicates, ce qui permet d’adapter le style à chaque morphologie, comme en témoigne M. Tremblay.

« Pour une personne un petit peu plus corpulente, on va par exemple privilégier les coupes européennes aux coupes américaines, parce que l’américain est carré. Les coupes européennes sont plus stylisées au niveau de la taille, notamment. La longueur des manches va aussi être plus ajustée et risque de mieux faire pour certains », précise-t-il.

La laine mérinos, la soie, le cachemire, le coton égyptien, le cuir, les tissus de qualité font également toute la différence, et c’est ce que la boutique de la rue St-Dominique priorise par-dessus tout. Ses vêtements d’importations italiennes fabriqués à Montréal font que le magasin se distingue parmi les autres. Idem pour les accessoires, qui sont d’autant plus importants à avoir dans sa garde-robe pour accentuer un look.

« On importe beaucoup de ceintures d’Italie ou d’Allemagne, 100% en cuir et de très bonne qualité. Plusieurs variétés ou de couleurs disponibles. Les boutons de manchettes aussi, les nœuds papillons, les bretelles, les chaussures, les lunettes. Tout peut venir ajouter un petit quelque chose de plaisant. On respecte les demandes des clients, bien entendu, mais on n’a pas peur de les conseiller dans leurs choix, pour leur amener un peu plus de nouveautés et de gaieté. »

Reconstuire la garde-robe des clients `

Cinque mode masculine met tout en œuvre pour être la référence des hommes, pour combiner à la fois élégance, fonctionnalité et durabilité.

« On veut vraiment reconstruire la garde-robe des hommes, c’est ça notre mission. On peut faire ça sur deux ou trois ans, de cinq à six saisons, pour améliorer la garde-robe avec des produits plus confortables, qui se lavent bien, qui s’entretiennent bien et qui sont durables. Ça, c’est un réel investissement, et non une dépense », ajoute Marc Tremblay.

Rappelons que le commerce avait fermé ses portes au Carré Davis à Arvida pour déménager ses pénates à Jonquière, le 11 novembre 2022. L’achalandage est fluctuant de très peu à beaucoup depuis ces dernières années, M. Tremblay prévoit migrer tranquillement ses produits exclusifs sur le web, pour avoir plus de visibilité.