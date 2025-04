Une célébration au goût amer pour la Table de lutte contre la pauvreté de Chicoutimi

C’est dans un sentiment à la fois de fierté, mais aussi d’amertume que la Table de lutte contre la pauvreté (TLP) de Chicoutimi a souligné son 25e anniversaire jeudi dernier, à la Salle Marguerite-Tellier de la Bibliothèque de Chicoutimi. Bien que les victoires méritent d’être soulignées, les enjeux demeurent grands et reviennent d’année en année, en dépit des actions effectuées par les organismes communautaires.

« On veut vraiment souligner l’apport des organismes communautaires, qui se mobilisent depuis 25 ans pour essayer de défendre les droits de la population en situation de pauvreté. C’est certain qu’on aurait plutôt aimé ne pas avoir à fêter cet anniversaire-là, mais on s’est dit qu’on le ferait pour ces organismes qui œuvrent d’arrache-pied depuis tout ce temps-là au sein de notre ville », mentionne la porte-parole pour la Table, Marie-Christine Laforge.

Le 5 à 7 avait pour but de revenir sur certains projets qui se sont concrétisés au fil des années, orchestrés par la Table et ses organismes. Par ailleurs, des hommages ont été effectués aux personnes bâtisseuses de la TLP, qui sont principalement des femmes.

« Des citoyens et citoyennes sont aussi venus témoigner de leur expérience personnelle après s’être finalement sorti de la pauvreté, ou du moins qui vont déjà mieux et qui entament des démarches pour s’aider eux-mêmes », souligne Mme Laforge.

Des activités concluantes

En ce qui concerne les actions de la TLP, celles-ci se font essentiellement aux travers de ses comités qui sont le Comité de coordination, le Comité sécurité alimentaire et le Comité sensibilisation-conscientisation à la pauvreté. Depuis sa création, la Table a menée plusieurs activités de sensibilisation et de concertation qui ont fait leurs effets.

« On a notamment incité les députés régionaux à venir faire un dépannage alimentaire, ou à aller faire une épicerie avec un budget déterminé à l’épicerie communautaire La Recette. C’est certain que l’on veut poursuivre dans cette voie-là. »

D’autres dossiers préoccupent aussi la Table en ce moment, comme la situation entourant le centre-ville de Chicoutimi.

« Les fermetures de commerces et le fait qu’il y ait de plus en plus de personnes en situation d’itinérance, on regarde à savoir ce que l’on peut mettre en place pour les aider. On continue à s’informer sur tout ce qui touche le logement également », indique-t-elle.

Rappelons que plus de 20 organismes communautaires font partie de la TLP, ainsi que quelques institutions, qui ensemble luttent contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le territoire d’intervention de la Table comprend Chicoutimi, mais aussi les municipalités rurales environnantes telles que Saint-Honoré, Saint-David-de-Falardeau, Saint-Fulgence et Sainte-Rose-du-Nord. Chaque année, les membres se rencontrent toutes les cinq semaines, de septembre à mai, où leurs priorités d’intervention sont déterminées.