Le restaurant inclusif de la rue Saint-Dominique

Le Café Richelieu Joyeux a officiellement ouvert ses portes au 2449 rue St-Dominique à Jonquière, vendredi le 28 mars dernier. Ce restaurant de type « pour emporter » est bien plus qu’un simple café, employant en son sein des personnes en situation de handicap physique ou neuro-atypique, qui ont l’opportunité de mettre en valeur leurs compétences tout en créant des liens.

« Ça fait un an que je suis de retour dans la région, mais j’ai commencé à penser à ce projet-là quand je demeurais encore à Longueuil. J’ai essayé de débuter le projet là-bas, mais avec très peu de contacts, c’était très difficile. C’est à ce moment que j’ai décidé de retourner chez moi, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J’ai immédiatement discuté avec le Club Richelieu, qui m’a tout de suite épaulé dans ce que je voulais mettre en place », raconte l’instigatrice du projet et responsable du café, Monique Banville.

Les députés de Jonquière, Yannick Gagnon et Mario Simard, ainsi que la Ville de Saguenay, ont tous accueilli à bras ouverts l’initiative de Mme Banville et ont accepté d’y contribuer avec plaisir.

« J’ai aussi fait du porte-à-porte d’entreprise pour avoir des sous, puisque je ne voulais pas avoir de prêt pour ça. Les gens ont été touchés par la cause, ça s’est très bien passé et on a réussi à amasser un bon montant pour lancer le projet. Les gens sont extrêmement généreux ici. Je suis rendu à un certain âge, et je veux que le projet soit viable dans le temps et surtout que ça devienne quelque chose que je pourrai laisser en héritage », mentionne-t-elle. La principale intéressée ajoute que le local de la rue Saint-Dominique a ensuite pu être déniché, celui qui abritait jusqu’en novembre 2024 la pâtisserie Vite des Péchés.

Les employés qui y travaillent ont été conseillés par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils sont toujours accompagnés d’un « gérant », mais demeurent tout de même autonomes dans leur tâche s’ils en sont capables. Vaisselle, service, préparation des repas, rien n’est laissé-pour-compte et les employés sont plus qu’enthousiastes.

« Nos chaises sont toutes de différentes couleurs, nos tasses sont différentes. Vive la différence! », se réjouit Mme Banville, qui invite la population à venir y faire un tour du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 ainsi que les samedis et dimanches de 8h00 à 14h00.

Encourager et servir des produits locaux

La clientèle du Café Richelieu Joyeux pourra s’approvisionner et déguster quelques produits locaux, le restaurant faisant affaire avec la pâtisserie Mergeay, le Domaine Le Cageot et l’Érudit Café.

« On est allé chercher tout ce qu’il y a de meilleur partout, à proximité. Parce que même si nos employés sont différents, ça ne veut pas dire qu’il y a un manque dans la qualité de ce que l’on va servir », admet la responsable.

À plus long terme, le Café Richelieu Joyeux prévoit offrir des collations dans certaines école sous la gouverne du Centre de services scolaires de la Jonquière, grâce à une entente de service qui sera bâtie avec le CIUSSS régional. Comme le café se veut également être un lieu qui favorise les interactions sociales, l’équipe souhaite réserver des demi-journées pour y tenir des activités ponctuelles, comme des ateliers d’artisanat. Des artistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean viendront exposer leurs œuvres, qui changeront tous les deux mois.