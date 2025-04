Acquisition possible de compteurs intelligents par Hydro-Jonquière

Hydro-Jonquière désire faire l’acquisition de compteurs intelligents, le service qui dessert pas moins de 22 000 abonnés en électricité sur le territoire de Jonquière. Ce dernier déposera une demande de subvention en ce sens, au programme fédéral ERITE.

Hydro-Jonquière prend les devants afin de moderniser son réseau, un aspect justement appuyé par le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d’électrification (ERITE), qui a été lancé en 2021. Le Quotidien mentionne que pour des raisons de confidentialité, la Ville préfère ne pas dévoiler le montant qui sera demandé au gouvernement, précisant toutefois qu’il se situe entre les sept et huit chiffres. À savoir que la demande de subvention prévoit aussi les coûts reliés à l’installation d’un système d’exploitation et d’un logiciel pour traiter les données provenant des compteurs intelligents. La date limite pour le dépôt de la demande est le 2 avril. Rappelons que dans les dernières années, Hydro-Jonquière a remplacé 98% des vieux compteurs communicants, soit 3,9 millions d’appareils.