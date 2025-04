Le Festival Bateaux-Dragons Saguenay célèbrera sa 10e édition

Le Festival Bateaux-Dragons Saguenay s’apprête à célébrer sa 10e édition, du 13 au 15 juin 2025, au Parc de la Rivière-aux-Sables à Jonquière. Cette année, 152 équipes sont attendues pour des courses spectaculaires, qui font la renommée de l’événement à l’échelle provinciale.

« C’est pratiquement irréel, le temps a tellement passé rapidement. Quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte que l’événement a beaucoup évolué ces dernières années. C’est vraiment plaisant de pouvoir lancer notre 10e édition, et de dire qu’on se rendrait un jour à 152 équipes, au début, c’était impensable. C’est incroyable de voir l’engouement, encore aujourd’hui ! », mentionne d’emblée le directeur général du Festival Bateaux-Dragons Saguenay, Martin Tremblay.

Ces équipes réuniront donc des entreprises locales qui profiteront de ce moment unique pour renforcer la cohésion entre leurs membres, dans une ambiance conviviale et dynamique. En 2024, le festival a d’ailleurs dû afficher complet en moins de deux semaines.

« Actuellement, on est bloqué au niveau de la capacité d’accueil du site, qui va subir des travaux au courant des prochains mois. On ne sait pas encore quel espace que l’on aura. C’est certain qu’on a des plans pour agrandir et ainsi pouvoir accueillir plus d’équipes, mais ce n’est pas prévu dans le contexte présentement », précise-t-il.

Les équipes formées représentent près de 3000 participants. Il s’agit de la plus grande compétition de ce type au Québec, tous les sports confondus. Une immense fierté pour M. Tremblay et le reste de l’organisation.

« C’est du bouche-à-oreille. Ce sont des gens qui sont embarqués dans le bateau une première fois, qui ne savaient pas ce qu’ils venaient faire là, mais qui se sont dits qu’ils répéteraient certainement l’expérience avec des collègues de travail la prochaine année, étant donné le plaisir qu’ils ont eu. »

La Virée Nocturne sera aussi de retour pour une seconde fois. Présentée par Pulsar Informatique, l’activité exclusive se tiendra le vendredi 13 juin à la tombée du jour. Les participants auront la chance de vivre une balade de paddle board guidée et animée sur la Rivière-aux-Sables, avec un DJ, des jeux d’éclairage et des performances musicales.

Les inscriptions pour les courses de bateaux-dragons ainsi que pour la Virée Nocturne ont débuté le jeudi 13 mars à midi, sur le site evenements2m.com.

Un festival au service de la Fondation Arianne

Le Festival Bateaux-Dragons continue d’être un levier important pour la Fondation Arianne. En 2024, ce sont 38 000 $ qui ont été remis à la cause, et plus de 178 000 $ depuis les neuf dernières années. Cette fondation aide financièrement les familles qui font face à la maladie d’un de leurs proches, une mission qui touche profondément les organisateurs et les participants du festival.

« Le festival et la fondation sont nés en même temps. Arianne, qui était la fille d’un de mes bons amis, est décédée à 14 ans. On a ensuite voulu faire quelque chose pour elle, et c’est là qu’on s’est rendu compte qu’il y a une absence de ressources quand il faut se rendre à l’extérieur de la région pour des soins spécifiques. Maintenant, on voit souvent des dons qui surviennent pour des familles qui ne l’ont même pas demandé. J’ai des frissons juste à en parler », signifie avec émotion le directeur.

Martin Tremblay pense sincèrement battre le montant record remis l’an dernier.