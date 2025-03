Un 21e souper-bénéfice au profit des familles dans le besoin

La Fondation PJ2004 organise son 21e souper-bénéfice ce vendredi 28 mars, à la cafétéria de l’École secondaire des Bâtisseurs, édifice Jonquière à compter de 18h30. Un événement important, qui permet de soutenir financièrement les familles dans le besoin pour que leurs enfants poursuivent leurs études. Cette année, les besoins sont grandissants, ce qui rend la cause d’autant plus essentielle.

« La fondation a été créée par des membres du personnel de l’école, professeurs, éducatrices, secrétaires et la direction, qui y sont impliqués. Cette année en nouveauté, deux membres d’entreprises à l’extérieur de l’école s’ajoutent à l’équipe, qui s’explique notamment par la lourdeur du travail en enseignement », explique le président de la Fondation PJ2004, Martin Labonté.

Outre le support financier que l’initiative apporte aux familles et aux enfants, soit pour le transport scolaire, l’achat de livres de début d’année, ou encore pour venir en aide à ceux et celles qui ont des besoins particuliers, un autre volet intéressant s’y imbrique.

« Ça nous permet d’aller de l’avant avec des projets communs, donc qui bénéficieront à l’ensemble des élèves. Par exemple, la Fondation a donné de l’argent pour l’aménagement d’un coin repos, de tables de billard, une salle de conditionnement et des vélos stationnaires qu’on garde en tête pour bientôt », mentionne-t-il.

Le plus gros projet mis en branle verra quant à lui le jour dans les prochains mois: l’aménagement d’une cour extérieure, qui comprendra une grande piste de course, des terrains de volleyball, un nouveau stationnement et des tables de pique-nique.

« C’est un projet sur plusieurs phases, au coût d’environ 7,3 M$. La Fondation a décidé de donner l’argent amassé lors du souper à l’école pour ce projet-là », émet M. Labonté.

Le comité en charge d’organiser le souper est composé de neuf bénévoles, dont le principal intéressé, qui est aussi enseignant à l’École secondaire des Bâtisseurs. Les billets sont toujours en vente, au montant de 100$ pour un billet individuel et de 800$ pour une table de 10 personnes.

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, assurera pour sa part la présidence d’honneur.

Explosion de demandes

Le maillage des écoles secondaires de Jonquière et de Kénogami en 2022 a vraiment fait augmenter le nombre de demandes écrites effectuées par les familles, pour avoir de l’aide monétairement. Les commentaires et retours de ces gens-là, bien que confidentiels, n’ont pas de prix pour le comité.

« Juste cette année, on a déjà 15 demandes. La direction me passe toujours le mot lorsque l’on reçoit des réponses de la part des familles, des pères et des mères qui nous écrivent pour nous dire merci d’avoir payé pour ci, d’avoir payé pour ça. Ça leur enlève un poids énorme sur leurs épaules, puis c’est vraiment gratifiant d’effectuer notre travail. »