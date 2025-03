La multinationale écope de trois nouvelles amendes de 25 000 $

La multinationale Rio Tinto écope de trois nouvelles amendes totalisant 25 000 $, pour deux déversements ayant contaminé la rivière Saguenay, ainsi que pour un rejet de matière dangereuse survenu au complexe industriel de Jonquière.

Radio-Canada a notamment obtenu des informations comme quoi Québec sanctionne la compagnie parce qu’elle a tardé à signaler une urgence environnementale au port de Rio Tinto à La Baie, alors que la loi l’oblige à le faire sur-le-champ. En décembre dernier, la compagnie a attendu deux jours avant d’aviser le ministère d’un déversement de coke de pétrole brut dans le Saguenay. Rio Tinto écope aussi d’une amende de 5 000 $ puisque quiconque est responsable d’un rejet accidentel dans l’environnement d’un contaminant ou d’une matière dangereuse doit, sans délai, en aviser le ministre. En plus du déversement de coke de pétrole, le ministère de l’Environnement vient aussi d’imposer une amende de 10 000 $ à Rio Tinto pour avoir rejeté une quantité indéterminée d’eaux contaminées d’huile dans le Saguenay. Rappelons aussi qu’il y a deux semaines, le géant minier a accidentellement déversé de la bauxite pendant des opérations de déchargement d'un bateau à ses installations portuaires de La Baie. Concernant le déversement de coke de pétrole brut, la porte-parole de la compagnie, Malika Cherry, a par ailleurs indiqué que les équipes ont réalisé une enquête interne pour identifier les causes du déversement et mettre en place les moyens de contrôle appropriés pour éviter que la situation ne se reproduise.