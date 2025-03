Pierre Poilièvre au Restaurant 4 Chemins

Les clients du Restaurant 4 Chemins, rue St-Jean-Baptiste Jonquière, ont eu la surprise hier jeudi de voir débarquer le chef conservateur Pierre Poilièvre sur l'heure du dîner, en compagnie de son épouse Anaida Galindo.

Accompagné d'un impressionnant système de sécurité, de son épouse, du député conservateur Richard Martel et de la candidate jonquiéroise Fanny Boulanger, M. Poilièvre a ainsi pris quelques minutes pour discuter avec les gens présents...en plus de servir le café. Questionnées par le 92,5 Ma radio d'Ici sur le choix du populaire restaurant jonquiérois plutôt qu'un autre sur l'itinéraire du chef, les instances conservatrices nous ont d'abord répondu que l'aspect sécurité a été pris en compte. Et le choix du resto appartient à la candidate Fanny Boulanger, qui a précisé qu'elle a choisi le renommé établissement, ce dernier faisant partie de ses coups de cœur se situant dans le comté où elle se présente, étant aussi native de la région. Chose certaine, les propriétaires Yves Villeneuve et Christine Côté étaient fort heureux d'accueillir le groupe.