Saguenay renouvelle le contrat de gestion des Saguenéens jusqu’en 2036

La Ville de Saguenay, par le biais de sa mairesse, Julie Dufour, a confirmé vendredi matin le renouvellement du contrat de gestion des Saguenéens de Chicoutimi pour une période de dix ans qui s’étalera jusqu’en 2036.

Ce renouvellement démontre la volonté de la ville d’assurer la stabilité, la continuité et la performance de l’organisation.

En 2015, les gestionnaires en place avaient remis les clés à la ville, incapable de boucler le budget et de remettre les sommes annoncées. C’est à ce moment que le maire de l’époque, Jean Tremblay, annonce en 2016 une reconstruction du modèle de gestion d’affaires en un organisme sans but lucratif (OSBL). Messieurs Jean-François Abraham, Richard Létourneau et Marc Denis ont été annoncés comme les nouveaux gestionnaires de l’organisme pour une période de dix ans.

Bien que Marc Denis ait dû quitter ses fonctions, messieurs Abraham et Létourneau ont gardé le fort permettant à l’organisation de s’afficher comme une des plus solides de la LHJMQ, autant au niveau de la direction, du marketing que sur la glace.

L’entente actuelle permettait une renégociation dès la neuvième année et tout le monde était d’accord pour renouveler l’entente qui fait ses preuves. Malgré tout, une démarche d’analyse approfondie du modèle a été mise en place pour prendre une décision éclairée pour l’avenir de la concession.

Questionné à savoir si de la relève est en route, Richard Létourneau a mentionné que la porte sera ouverte lors du début du prochain contrat, étant donné que toutes les ententes en place, à la direction, pour les concessions et les commanditaires se termineront le 30 juin 2026.