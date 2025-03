Dynamik Saguenay, pour l’accessibilité et la démocratisation du sport

C’est le 31 mars prochain que verra le jour au 336-B rue du Havre, le club de boxe Dynamik Saguenay. Son propriétaire, qui a délaissé son emploi d’entraîneur au Club de boxe de Chicoutimi l’an dernier pour se consacrer entièrement à la mise sur pied de son projet, veut démocratiser ce sport et le rendre plus accessible à la population.

« Il y a définitivement un engouement, c’est indéniable. Depuis que le monde a arrêté de tourner il y a cinq ans, les gens se sont rendu compte que c’était important de bouger. Ça joue sur le moral, la qualité de vie. Le sport de la boxe est également en effervescence. Je donnais des cours dans mon garage l’été dernier et rapidement je me suis retrouvé à entrainer 20 personnes par semaine. C’est dans cet optique-là que j’ai pensé ouvrir mon propre club », explique Alex Tremblay.

Au départ, La date du 17 mars avait été choisie comme la date d’ouverture officielle, aux dires de M. Tremblay. Cependant, des retards ont été occasionnés par la conception sur mesure des sacs de boxe de la marque de renommée mondiale Leone, en Italie. La commande tardant à arriver en sol saguenéen, la clientèle sera plutôt accueillie à la fin du mois.

« Il y aura une journée porte-ouverte le 31, alors que les trois premiers jours du mois d’avril seront consacrés à des cours qui seront offerts gratuitement, pour faire du rodage et pour voir la capacité maximale de gens qu’on va pouvoir avoir dans nos locaux », affirme M. Tremblay.

Les investissements

En septembre dernier, le principal intéressé et ses trois associés dans le projet, dont sa conjointe et un couple d’entrepreneurs dans le domaine de la restauration à Saguenay, ont déniché le local qui allait bientôt abriter la vision de M. Tremblay.

« Tout s’est placé dans ma tête dans la semaine. J’ai ensuite trouvé du financement auprès de Desjardins Entreprises et de la Banque du développement du Canada, pour effectuer un prêt de 100 000$. J’ai aussi eu une commandite d’Ameublements Tanguay de 8 000$. »

Des rénovations mineures ont ensuite pu être effectuées, comme la peinture et l’installation de couvre-plancher, gracieuseté de Peinture GL. L’entreprise Construction Tect-Hab s’est occupée de détruire certains murs.

Un concept innovant et unique

Différentes sections seront mises à la disposition de la clientèle chez Dynamik Saguenay. En effet, le local d’environ 3 000 pieds carrés sera divisé en deux volets, dont un qui offrira du cardio-boxe, dans un environnement sécuritaire propice à la mise en forme. Des machines de musculation seront aussi sur place.

Le second concept est plus innovant et unique, comme en témoigne le propriétaire.

« C’est un concept que l’on voit déjà beaucoup en Amérique du Nord. Il s’agit d’une salle avec un jeu d’éclairage, de la musique de discothèque, il fait noir. Les gens frappent sur des sacs pendant 55 minutes, et ça va rouler matin, midi et soir. Ça va aider les personnes qui n’ont pas beaucoup de temps devant eux et qui veulent brûler le maximum de calories », mentionne-t-il.

Six entraineurs baignant déjà dans le domaine de la boxe au Saguenay-Lac-Saint-Jean s’occuperont des cours, qui s’adresseront aux jeunes comme aux adultes. M. Tremblay pense d’ailleurs à créer une équipe de compétition, avec des clients plus expérimentés.

Parallèlement, les inscriptions pourront s’effectuer sous peu via l’application Myfliip, sur le site web de Dynamik Saguenay.