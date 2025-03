Lancement de la « phase deux »

La campagne de financement “Développement et Pérennité” de la chapelle Saint-Cyriac de Lac-Kénogami franchit une nouvelle étape. On entre officiellement dans la phase deux avec un ambitieux objectif de 400 000 $. Pour mieux l’atteindre, deux activités de financement sont mises de l’avant, soit un tournoi de golf disputé le 29 mai, ainsi qu’un concert-bénéfice présenté le 27 juin.

Ce dernier sera présenté par l'Ensemble Pallade Musica, composé de dix musiciens, dont fait partie la native de Lac-Kénogami Jessy Dubé, et a comme titre "Quatre saisons de Vivaldi". L’activité sportive, elle, présentée au Club de golf Saguenay Arvida, le sera sous la présidence d’honneur du président-directeur-général de RSI Environnement, Jean-François Landry.

Ce dernier, résident du Lac-Kénogami depuis plus de 20 ans, envisage de prendre sa retraite des affaires, et cherchait donc à s’impliquer davantage dans sa communauté. « On a des personnes impliquées, qui ont fait en sorte que la chapelle acquière une belle renommée, et est devenu un endroit de prédilection. Pas mal de gens aiment passer par la chapelle, alors que d’autres veulent venir la voir et la découvrir pour une première fois ». M. Landry compte naturellement utiliser son réseau de contacts de gens d’affaires pour les impliquer et les faire participer à ce tournoi de golf particulier du 29 mai. « On connaît pas mal d’entrepreneurs, de la région ou de l’extérieur, donc à partir de là on peut aussi aller chercher des commandites et inviter les gens à témoigner leur encouragement ».

Le président de la Société de développement du parc patrimonial Cyriac (SDPPC), Pierre Boudreault, est d’ailleurs revenu sur la phase 1 de la campagne de financement, qui a tout de même permis de récolter 239 528 $, et d’espérer le meilleurs pour les autres étapes à venir. « On savait qu’on était sur une bonne lancée, qu’on était capables de dépasser nos objectifs. Et on croit qu’on est capable de répéter le tout avec le tournoi de golf et le concert-bénéfice. On commence à être de plus en plus connus, donc on croit que la réponse va être encore meilleure pour la seconde phase ».

Pour M. Boudreault, associer un événement sportif à un événement culturel allait de soi pour la phase deux. « Je crois que de joindre le sport et la culture, c’est quelquechose qui se marie très bien. On vise 36 équipes, donc 144 joueurs, et on vise à receuillir entre 25 000 $ et 30 000 $ avec cette activité ». En ce qui concerne le concert-bénéfice, on espère amasser environ 40 000$, comme nous le confirme la présidente des Concerts de la chapelle, Mme Sylvie Brassard.

Pour les intéressés, il en coûte 150$/personne pour participer au tournoi de golf (600 $ pour le quatuor) dans une formule "quatre balles meilleures balles" (avec voiturette, goûter et amusements), alors que les billets du concert bénéfice de l'Ensemble Pallade Musica "Quatre saisons de Vivaldi" (présenté à la salle Pierrette-Gaudreault de Jonquière) se détaillent à 125 $/personne, avec reçus d'impôts disponibles.