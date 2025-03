31 récipiendaires reçoivent la Médaille du couronnement du roi Charles III

Importante cérémonie présentée samedi dernier à la Réserve navale du boulevard Saguenay à Chicoutimi, alors que 31 personnes ont reçu la “Médaille du couronnement du roi Charles III”.

La trentaine d’heureux élus l’ont été en raison leur engagement exceptionnel, leur dévouement et leurs actions. Le député de Chicoutimi - Le Fjord, Richard Martel, souligne que ces personnes enrichissent ainsi leur communauté, en plus de faire rayonner le Canada ici et à l’international.

Le député a aussi manifesté sa reconnaissance envers les récipiendaires pour leur contribution inestimable. La remise de ce prix est un geste symbolique mais aussi profondément significatif, pour honorer leur dévouement. Richard Martel a donc salué leur implication, représentant selon lui un moment de fierté pour Chicoutimi–Le Fjord et démontre, une fois de plus, que la solidarité et l'engagement citoyen restent au cœur de notre identité collective.

Les 31 méritants se nomment Mia Arsenault, Liliane Awashish, Mélissa Bergeron, Francis Bouchard, Isabelle Careau, Ginette et Pierre Côté, Jean Delisle, Marie-Ève Déry, Jeanne Doucet, Masoud Farzaneh, Line et Mathieu Fortin, Diane et Rémi Gagné, Guy et Mario Gagnon, Kathie Gravel, Chantale Hudon, Fernando et Jean-Victor Lavoie, Claire Robitaille, Jean-Marc, Danielle et Johanne Simard, Daniel Talbot, Claude Tardif, Lola et Marlyne Tremblay, Marie-Pier Tremblay-Bélanger et Louis Wauthier.