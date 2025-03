Roger Villeneuve élu à la tête d’un nouveau conseil municipal

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean a maintenant un nouveau conseil municipal et c’est Roger Villeneuve qui le dirigera à titre de maire. Le premier magistrat et les 6 conseillers ont été élus par acclamation ce vendredi dans le cadre d’une élection partielle.

Huit personnes avaient déposé leurs candidatures aux postes qui étaient vacants depuis la démission en bloc du précédent conseil municipal le 10 janvier dernier, mais deux d’entre elles se sont finalement retirées pour éviter un scrutin.

Le nouveau conseil est donc complet.

Outre Roger Villeneuve au poste de maire, Caroline Dion siégera comme conseillère au siège numéro 1, Myriam Villeneuve sur le second et Réjean Dallaire sera conseiller sur le siège numéro 3. Martin Gagné sera de son côté conseiller municipal au poste 4, Éric Fleury conseiller au numéro 5 et Patrice Fillion sera le conseiller au poste 6.

Roger Villeneuve, qui s’était déjà présenté aux élections dans la localité d’environ 500 habitants en 2021, s’est dit très content.

« Quand on va au combat, c’est pour gagner. Je m’intéresse au développement de la municipalité depuis longtemps. Avant de déposer ma candidature, j’ai longtemps réfléchi et j’ai cogné à plusieurs portes pour faire du travail de terrain. »

Travailler en équipe

Et il se dit prêt à travailler en équipe avec les autres élus de la municipalité.

« C’est primordial! Je suis maire et les conseillers ont autant d’importance que moi. Les idées, on met ça dans un chapeau, on brasse ça et on travaille ça ensemble. Si ça prend 15 minutes pour faire une assemblée, ça prendra 15 minutes, mais si ça prend 3 heures, on le fera. Je suis décidé et optimiste d’y arriver. »

Le nouveau maire ajoute, en faisant référence à la Commission municipale du Québec qui administre actuellement la municipalité : « C’est sûr qu’il y a eu un conflit avec les anciens membres du conseil, mais les avocats de Québec, on en veut plus! Tout problème a une solution. Il suffit de travailler pour la trouver, qu’elle soit équitable et juste pour tout le monde. »

Natif d’Alma, Roger Villeneuve va avoir 67 ans cette année. Il s’est installé à Saint-André-du-Lac-Saint-Jean qui a vu grandir ses parents en juin 2018.

Plus de détails à venir dans l’édition papier de L’Étoile du lac.