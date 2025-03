Le Groupe Cogir revient sur sa décision

Après avoir retiré ses défibrillateurs de ses résidences pour aînés la Villa Jonquière, la Villa Chicoutimi et la Villa Saguenay, le Groupe Cogir fait volte-face et décide de les maintenir en place.

On se rappellera que le nouveau propriétaire, qui avait acquis du groupe Chartwell les 3 résidences le 1er février dernier, avait décidé de retirer ses appareils des trois milieux de vie, semant l’incompréhension et un profond désaccord parmi ses résidents et son personnel. Les appareils ont d’ailleurs permis de sauver à plus d’une reprise la vie de résidents. Des membres du personnel avaient dénoncé la tactique anonymement à Radio-Canada plus tôt cette semaine, de peur de représailles.

Le directeur régional de la FADOQ, Patrice St-Pierre, avait d’ailleurs lui aussi dénoncé la décision de Cogir dans une lettre dans la journée de jeudi, demandant pourquoi on se privait de quelque chose que l’on avait déjà, qui sauve des vies et dont l’efficacité est largement documentée et reconnue? M. St-Pierre a salué également le courage des employés qui avaient vraiment à cœur la situation de leurs résidents.

Plusieurs familles de résidents qui ont appris leur retrait dans les médias avaient aussi reproché le manque de respect et de transparence de Cogir, faisant valoir inquiétudes et mécontentement. La directrice nationale des communications de Cogir, Brigitte Pouliot, souligne que le plus important pour le groupe est le mieux-être et la sécurité des résidents.

Cogir a toutefois rappelé qu’il n’y a actuellement aucune obligation gouvernementale concernant la présence des défibrillateurs dans les RPA et qu’elle attend une directive claire de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux.