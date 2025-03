La Ville de Saguenay honorée pour son engagement à Ottawa

Le 26 février dernier, à Ottawa, la Ville de Saguenay a reçu le Prix pour service exemplaire en sécurité civile, dans la catégorie « communautés résilientes », pour sa gestion exemplaire du glissement de terrain survenu à La Baie en 2022.

Afin de souligner l'engagement de ses employés, la Ville a organisé, ce midi, un dîner en présence de la mairesse de Saguenay, Mme Julie Dufour, de quelques conseillers municipaux et, surtout, des employés municipaux, qui étaient au cœur de cette reconnaissance.

Rappelons que le glissement de terrain, qui a entraîné l'évacuation d'urgence de 76 résidences, a nécessité une intervention rapide et coordonnée de plusieurs services municipaux, notamment les services de police, de sécurité incendie, du génie, des travaux publics, des communications, de la culture, du sport et de la vie communautaire, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi que des finances. Le centre d'accueil des sinistrés, mis en place par la Sécurité civile de Saguenay, a joué un rôle essentiel en offrant aux familles évacuées des soins immédiats, un hébergement temporaire et un soutien psychosocial.

La Ville tient également à souligner la contribution de partenaires tels que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, le ministère de la Sécurité publique du Québec et le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui ont soutenu les efforts municipaux par leur expertise respective.