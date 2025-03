Une très belle reconnaissance, aux dires du maire Philôme La France

La municipalité de Petit-Saguenay est finaliste dans le cadre de la 20e édition du mérite Ovation municipale de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), pour le réaménagement du cœur de son village.

« On se réjouit de la nouvelle et on est très content d’être finaliste, et on espère gagner le prix bien évidemment. Ça ne serait d’ailleurs pas le premier prix que l’on remporterait dans ce dossier-là, l’ayant déjà obtenu du côté des Fleurons du Québec », souligne le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France.

Avec 4,86 M$ d’investissement et près de deux décennies de réflexion, le cœur du village de Petit-Saguenay a été métamorphosé. Le projet inclut la reconstruction de la promenade, la reconversion de l’ancienne caisse Desjardins, l’amélioration du parc de la Croix et une passerelle piétonne. Selon l’UMQ, ces changements majeurs revitalisent les espaces publics, via une approche de développement durable et participatif.

« Pour nous, c’est une forme de reconnaissance qui démontre à tout le monde qu’on a réalisé un beau projet. On a bien réfléchi nos investissements et parmi les éléments qui ressortent du lot on dénote le côté participatif et le fait que ce soit respectueux de l’environnement. On effectue toujours nos projets dans une optique d’impliquer les citoyens le plus possible. Ça nous confirme que notre approche est la bonne », affirme-t-il.

Les municipalités finalistes sont maintenant appelées à présenter leurs projets au Pavillon de l’innovation municipale qui pourra être visité lors des Assises 2025 de l’UMQ du 14 au 16 mai prochains au Centre des congrès de Québec. À savoir qu’un total de 124 projets ont été déposés dans le cadre du mérite Ovation municipale. Douze prix seront remis cette année.

D’autres améliorations à prévoir

Les projets de réaménagement n’ont pas fini d’affluer pour Petit-Saguenay, comme en témoigne M. La France.

« On voudrait éventuellement aménager l’autre versant de la rivière, aux abords de la 170 dans le secteur de la rue Tremblay, de la rue du Collège et de la rue de la Coopération. Il y a beaucoup d’intersections, ainsi que d’importants enjeux de sécurité. Le transport actif, ce n’est pas facile non plus. On parle d’un projet qui devrait se concrétiser vers 2028-2030 », conclut-il.