Les tarifs douaniers de 25% sur l’acier et l’aluminium entrent en vigueur

Tous les pays, y compris le Canada, ont été frappés mercredi de droits de douane de 25%sur les importations d’acier et d’aluminium aux États-Unis.

Les nouvelles taxes sont entrées en vigueur quelques heures après que la Maison-Blanche a confirmé mardi que le président américain, Donald Trump, n’allait pas de l’avant avec ses menaces de doubler les droits de douane sur l’acier et l’aluminium canadiens, l’Ontario ayant accepté de suspendre une surtaxe sur les exportations d’électricité vers les États-Unis. Le premier ministre ontarien, Doug Ford, doit d’ailleurs rencontrer les membres de l’équipe de M. Trump à Washington jeudi pour discuter de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique. La Maison-Blanche a déclaré que les droits de douane sur l’acier et l’aluminium s’ajouteront à tous les autres droits que le locataire de la Maison-Blanche introduira en avril. Environ un quart de tout l’acier utilisé aux États-Unis est importé, et le Canada en est le principal fournisseur.