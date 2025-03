Fin des Hivernades et de la pêche sur glace

Deux des activités les plus courues ont pris fin dimanche dans la région, en l’occurrence la pêche aux poissons de fond sur les glaces de La Baie et la 22e édition du festival des Hivernades à Chicoutimi.

Ce dernier a d’ailleurs connu ses deux plus fortes journées en termes d’achalandage mardi et mercredi dernier au parc Mille Lieux de la Colline, notamment avec la journée Opération Enfant Soleil qui a permis de recueillir 12 500 $. Le directeur général de la Zone portuaire, Fabien Hovington, souligne également au passage la réussite du gala de lutte et de l’activité du patinodrome, tenus tous deux au Hangar de la zone portuaire. Il s’est dit aussi satisfait de la réponse du public à la présentation du bingo du 92,5 Ma radio d’ici, tenu lui aussi au Hangar, et pour lequel il promet une récidive en 2026.

En ce qui a trait à la pêche blanche, Contact Nature a dressé au Quotidien un bilan fort positif. Cette année, les deux sites gérés par Contact Nature ont accueilli près de 1041 cabanes, soit 617 terrains loués à l’Anse-à-Benjamin et 424 à Grande-Baie, alors que le redoux a écourté la saison de pêche du côté de l’Anse-Saint-Jean. Le déglaçage printanier débute ce lundi. L’année 2025 marquait aussi la dernière saison de pêche scientifique au flétan de l’Atlantique. Cette saison, 25 flétans ont été pêchés.