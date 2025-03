Les délais pour amener l'électricité au Port de Saguenay sont trop longs

Le conseiller municipal Jean-Marc Crevier persiste et signe: il croit que les délais d’Hydro-Québec pour amener l’électricité nécessaire au port de Grande-Anse de Saguenay pour inciter les industries à s’installer chez nous sont trop longs.

Comprenant les explications de la ministre Andrée Laforest sur les délais d'amener l'électricité nécessaire aux installations portuaires, il déplore que depuis trop longtemps, la société d’État se dit encore à l’étape des “plans et devis”.

« Dans le meilleur des mondes, à partir du moment où Hydro-Québec à les plans et devis, que tout est finaliser et qu’il ne reste seulement qu’à amener du courant au port, on parle d’un délai de minimum 24 mois. Une aluminerie, on sait que ça prend trois ans à bâtir. On a le temps d’amener l’électricité, mais pas pour une usine comme ça pour laquelle les contrats arrivent rapidement », dénote-t-il.

Le conseiller est aussi revenu sur des rumeurs circulant sur la place publique comme quoi un manque de garderies à Saguenay aurait pu nuire à l'avènement de Vianode à Grande-Anse. Il dément le tout.

« La Ville avait été questionné sur la notion d’un manque de garderies. Notre responsable chez Promotion Saguenay a mentionné que jamais au grand jamais il n’avait été questionné là-dessus. Ce n’est pas un problème, et ce n’est surtout pas ça qui nous empêchera de faire venir des compagnies ici. C’est l’électricité le problème. »

Jean-Marc Crevier croit que les cinq députés régionaux doivent mettre de la pression sur Hydro-Québec, pour qu’elle fournisse les blocs d’énergie nécessaires à Port Saguenay, et ce dans des délais davantage inférieurs à 24 mois, comme c’est le cas actuellement.

« Il faut se revirer de bord, on parle quand même de notre réputation régionale. Il faut mettre une pression sur Hydro-Québec pour enclencher le projet. Déjà, la Ville est en train de faire ses devoirs, un convoyeur est présentement en construction, donc là c’est au tour d’Hydro-Québec de faire sa part. »