La 57e édition de la Course des pichous, c'est samedi

Événement d’importance dans l’histoire régionale, c’est ce samedi 8 mars qu’aura lieu la 57e édition de la Course des pichous.

C’est l’animatrice native d’Arvida Ève-Marie Lortie qui assume la présidence d’honneur. Précisons que le père de Mme Lortie a participé à plusieurs éditions, alors qu’elle-même a aussi utilisé le parcours à la marche et à la course à plus d’une reprise. L’animatrice raconte que “l’après-course” a aussi donné lieu à de belles retrouvailles familiales autour de la table au fil des ans.Concernant l’activité, il demeure encore possible de s’inscrire à la Cité St-François, et ce jusqu’au départ de la course samedi.

Le départ du 15 km se donnera à nouveau sur le boulevard St-François à Jonquière, alors que le parcours se terminera au Hangar de la Zone portuaire à Chicoutimi. Le boulevard jonquiérois sera d’ailleurs fermé à toute circulation à partir de 9h30 samedi matin, alors que le départ de la course se donnera à 11 heures, puis celui de la marche à 11h05. L’heure limite de l’arrivée est fixée à 14h30. Plus de détails sont disponibles au 15kmdespichous.com