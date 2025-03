À la rencontre de la population du Saguenay et du Lac-Saint-Jean

La Clinique juridique de l’Université de Montréal se trouve actuellement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le temps de son séjour, jusqu’au 7 mars. Son unité mobile, composée de 14 étudiantes et étudiants en droit et leurs avocats superviseurs, est présente afin d’aller à la rencontre de la population régionale pour prodiguer des conseils juridiques gratuitement.

« La clinique existe depuis 50 ans. On communique de l’information juridique partout au Québec, et depuis trois ans, la loi a été changée et les étudiants en droit peuvent maintenant donner des conseils juridiques. En quoi ça consiste, c’est qu’au lieu de seulement offrir de l’information générale sur le divorce ou la pension alimentaire pour enfants, les étudiants peuvent se mettre à la place des gens en leur demandant ce qu’ils feraient dans cette situation, ou encore évoquer les chances de succès d’un dossier et d’une cause », explique l’avocat superviseur à l’UdeM, David Tremblay.

C’est grâce à une subvention de la part du ministère de la Justice que la clinique peut se déplacer dans les régions plus éloignées des grands centres. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est d’ailleurs la troisième région visitée en un an par la clinique, après Rimouski et Rouyn-Noranda.

À Place du Royaume le 7 mars

L’unité mobile tiendra des activités publiques sans prise de rendez-vous. Elle sera notamment présente le vendredi 7 mars, de 9h30 à 12h30, à Place du Royaume de Chicoutimi. À cette occasion, il sera possible d’obtenir de l’information sur quatre différents sujets, dont la Loi de la protection du consommateur, le droit de la famille, le droit du logement et le droit du travail. L’unité mobile était également de passage à la Bibliothèque d’Alma, lundi, pour un événement en collaboration avec l’organisme Accès conditions vie Lac-Saint-Jean-Est.

Également, les personnes qui voulaient bénéficier des conseils juridiques gratuits prodigués par l’équipe ont pu le faire en prenant rendez-vous au préalable, les consultations s’étant déroulées le 3 et le 4 mars. M. Tremblay mentionne que ces dernières recevront un avis juridique dans trois semaines, via visioconférence. Ces rencontres s’adressaient aussi aux gens ayant ouvert un dossier à la division des petites créances ou au tribunal administratif du logement.

Possibilité d’emploi en région à long terme

L’initiative comporte de nombreux avantages, dont celui de potentiellement créer quelques emplois dans les régions visitées. Il s’agit d’un deuxième objectif visé par la clinique, pour ses étudiantes et étudiants qui seront bientôt sur le marché du travail.

« On veut faire connaitre les avantages de la pratique du droit en région, pour ces jeunes-là qui terminent leur bac et qui se demandent ce qu’ils feront de leur carrière. Certains de ces jeunes décident de s’établir en région par après, ce qui peut aider à la pénurie d’avocats dans des domaines particuliers », souligne David Tremblay.