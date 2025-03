Au profit du dépannage alimentaire, un service vital dans la région

La population du Saguenay-Lac-Saint-Jean aura la chance de passer une soirée mémorable empreinte de nostalgie le samedi 22 mars prochain à 16h, alors que d’anciens joueurs des Canadiens de Montréal seront de passage au Centre Georges-Vézina de Chicoutimi. Ce sera l’occasion unique de voir des légendes du hockey sur la glace, en plus de soutenir une cause essentielle.

En effet, l’organisation des Anciens Canadiens de Montréal s’allie avec la Corporation de développement communautaire (CDC) du Roc afin d’amasser des fonds au profit du dépannage alimentaire de Chicoutimi. Jusqu’à 70 000$ pourraient être récoltés, ce qui est d’ailleurs l’objectif visé par la CDC.

« On va avoir la chance d’accueillir 11 joueurs des Anciens Canadiens, qui ont marqué l’histoire du hockey. Le coordonnateur de l’événement a aussi fait en sorte que certains anciens joueurs des Saguenéens soient au rendez-vous, donc un petit clin d’œil à notre région. David Desharnais et Gilbert Delorme seront d’ailleurs parmi nous », explique la responsable au développement et à la mobilisation pour la CDC du Roc, Johanie Tremblay.

Déjà plus de 2000 billets ont trouvé preneurs en vue du match, et Mme Tremblay espère que les 3500 à 3600 places assises seront comblées.

« Beaucoup de billets se sont vendus, c’est très impressionnant. Les gens ont répondu présents à 100%. On est vraiment une région amoureuse de ce sport d’hiver, et je pense que la population va absolument retomber dans ses souvenirs avec cet événement », laisse-t-elle savoir.

D’autres billets sont disponibles en se rendant sur la billetterie en ligne des Saguenéens de Chicoutimi au xpayrience.com. Des forfaits VIP exclusifs sont aussi accessibles.

Pour un organisme essentiel

De plus en plus de personnes vivent avec la faim, à chaque jour. Le déploiement de ce genre d’initiative prend alors son importance, comme en témoigne Johanie Tremblay. Les besoins sont aussi très grands dans la région.

« On voit notamment l’impact que la Guignolée des médias peut avoir année après année. Ça se remarque toutefois, les gens ont faim, le coût de l’épicerie a considérablement augmenté, et même pour ceux qui se trouvent dans la classe moyenne c’est difficile. C’est primordial de nourrir les familles et les travailleurs, qui sont plusieurs à avoir recours au service de dépannage alimentaire d’urgence de Chicoutimi. L’an passé, près de 10 000 personnes ont pu être nourries grâce au service, ce qui est énorme. »