« Ne soyons pas alarmistes », somme Julie Dufour

En 2026, la Ville de Saguenay reprendra le bail du Groupe Westclife des installations de la Place Centre-Ville de Jonquière, puisque celui-ci arrivera à échéance. Toutefois, qu’en est-il de l’avenir réservé au centre d’achat ainsi qu’aux commerces qui y sont annexés?

C’est la cheffe de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD) de Saguenay, Christine Basque, qui a tenté d’obtenir une réponse à ce sujet lors de la séance ordinaire du conseil de ville qui s’est déroulée à la Salle Pierrette-Gaudreault du Mont-Jacob, mardi. Elle a notamment évoqué l'inquiétude des citoyens vis-à-vis de la situation.

« Vous disiez qu’il y allait avoir un gros développement de cinq ans qui était devant vous, c’est-à-dire de 2021 à 2026. Alors je pense que ce serait bien si nos commerçants et nos citoyens pouvaient avoir un retour sur ce projet-là, à quoi on s’attend exactement ? », a-t-elle demandé.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, émet que plusieurs options sont actuellement envisagées quant au site jonquiérois et tient parallèlement à rassurer la population en ce sens, n’étant pas en phase de destruction mais bien d’analyse. Une annonce plus concrète à ce sujet devrait d’ailleurs se faire d’ici l’été.

« On est vraiment en train d’analyser qu’est-ce que l’on pourra proposer, on va être en appel de projets. Clairement que le logement et le logement abordable feront partie intégrante des propositions, mais les commerces resteront en place. Je ne veux pas qu’il y ait d’inquiétude, bien au contraire, on est là pour rassurer », précise-t-elle.