Présence non déclarée de produits allergéniques dans divers plats préparés

Les personnes souffrant d’une allergie au blé, au soya, aux sulfites, au lait ainsi que celles ayant la maladie coeliaque devront s’abstenir de manger quelques-uns des mets préparés et vendus par l’entreprise Marché Shipshaw. En effet, ces produits, en plus des allergènes déjà déclarés, contiennent de ces substances allergéniques sans qu’il en soit fait mention sur l’étiquette.

Le commerce, situé au 3421, route Saint-Léonard, a convenu avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Les mets préparés qui contiennent les éléments non déclarés: le steak à l’oignon, le ragoût de boulettes sauce brune, le filet de porc sauce moutarde et celui mariné à l’asiatique, le bœuf aux légumes, les cigares aux choux ainsi que les boulettes porc-épic sauce tomate. Ces produits ont été offerts à la vente uniquement au Marché Shipshaw. Ils étaient emballés dans un contenant de plastique transparent et étaient vendus à l’état réfrigéré. Les personnes concernées qui ont l’un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner au commerce ou encore le jeter. Il est à noter qu’aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n’a été signalé au MAPAQ jusqu’à présent.